لجنة المنشطات تستدعي رونالدو قبل مواجهة الهلال.. تفاصيل

قررت لجنة المنشطات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، استدعاء البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، من أجل الفحص قبل مواجهة الهلال.

يأتي ذلك وفقًا لما أكده الإعلامي علي العنزي، حيث كتب عبر حسابه الرسمي الاجتماعي إكس: “لجنة المنشطات تستدعي كرستيانو رونالدو الان للفحص على المنشطات قبل مواجهة ‎النصر والهلال القادمة”.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الهلال، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة النصر ضد الهلال، يوم الجمعة الموافق 17 مايو الجاري، على أرضية ملعب استاد الأول بارك.

وتبدأ أحداث مباراة النصر ضد الهلال، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 89 نقطة، حيث أنه حسم اللقب بشكل رسمي من الجولة الماضية.

فيما يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 77 نقطة