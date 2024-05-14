كريم قاسم تريند جوجل.. والدته يهودية الديانة وعلمته القرآن ودرست له الشريعة الاسلامية

تصدر الفنان كريم قاسم، قوائم تريند جوجل، بعد حديثه عن أسباب تهربه من الزواج.

ونستعرض فى السطور التالية معلومات عن كريم قاسم

1كريم أحمد قاسم، ولد يوم 8 أكتوبر عام 1986 في مدينة القاهرة.

كريم قاسم

2والده هو المخرج أحمد قاسم، بينما والدته هي الراحلة نادية هارون يهودية الديانة، ومع ذلك كانت تعلمه القرآن ودرست له الشريعة الاسلامية أيضًا.

كريم قاسم

3عشق التمثيل وهو صغير السن إذ لعب عدد من الأدوار البسيطة والصغيرة بالمدرسة.

كريم قاسم

4استمر في الهواية حتى قرر دراسة التمثيل بالجامعة، حيث التحق بالجامعة الأمريكية قسم تمثيل مسرحي.

كريم قاسم

5تدرب في ورش تمثيلية في لندن وباريس، ثم التحق في استوديو الممثل تحت إشراف الفنان أحمد كمال.

وأكد الفنان كريم قاسم، خلال ظهوره في بودكاست "قهوة باللبن" من إنتاج العدل جروب، وتقديم جيلان علاء، قائلًا: "أنا مش شخص تقليدي ولا اتربيت بشكل تقليدي، عمر ما أهلي قالولي تعالى في بنت هنعرفك عليها ولا جايبين ليك عروسة، ولا حتى أختي قالولها كده، معندناش المفهوم ده وكل واحد حر يعيش تجربته ومحدش جيه في يوم يسألني مش هتتجوز بقى".

كريم قاسم

وأضاف: "في أي علاقة مكنتش بوصل لمرحلة أن واحدة تقولي مش هنتجوز؟، أنا خايف دي حاجة مطلقة أي راجل تقولي له هتروح تقابل أبو العروسة وعيلتها أنا بالنسبة ليا ده وأنا بحكي عنه جابلي ضيق تنفس، بقالي 10 سنين مدخلتش في علاقات عدت 9 شهور".

عندي شغف وبحب التمثيل

واختتم كريم قاسم تصريحاته قائلًا: "مش بفكر إني فنان وأخسر معجباتي، أنا مش مهتم بده لأنه مش أولوية أنا عندي شغف وبحب التمثيل وعايز أمثل وأخرج أيا كانت النتيجة".

كريم قاسم

انتهاء تصوير فيلم ولاد رزق 3

وكان انتهي القنان كريم قاسم من تصوير دوره فى فيلم "ولاد رزق – القاضية" في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد فترة تحضير وتصوير استغرقت ما يقرب من 7 أشهر، ومن المقرر أن يستكمل مخرج الفيلم طارق العريان عمليات المونتاج والمساج وتجهيزه للعرض لاسيما وأنه سيتم طرحه في موسم عيد الأضحى السينمائى.

كريم قاسم

أبطال فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.