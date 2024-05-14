تشكيل لجان بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة، تشكيل لجان البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 18 إلى 27 مايو الجاري، في مصر.وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة المؤهلة لكأس العالم، على أن تقام المنافسات على ملاعب بتروسبورت.

وجاء تشكيل اللجان كالتالي:

الدكتور شريف محمود أبو العينين مديرًا للبطولة، وإسلام عبدالعزيز رئيسًا للجنة المتطوعين، ونرمين حجاج رئيسًا للجنة الإقامة والانتقالات، وإنجي محمد رئيسًا للجنة الإعلامية، والدكتور سامح السيد رئيسًا للجنة الطبية، ودكتور منار علي رئيسًا للجنة تكنولوجيا المعلومات.

وتقام البطولة تحت إشراف اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي، ورئاسة الاستاذ محمد عادل حسنى رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة وسارة سمير نائب رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة وخالد عبد الحفيظ عضو لجنة كرة القدم للساق الواحدة. يقام حفل افتتاح البطولة يوم السبت المقبل، باستاد السلام، على أن يقام في اليوم الواحد 4 مباريات بين المنتخبات المشاركة. ويشارك في البطولة ١٢ دولة أكدت المشاركة حتى الآن هي كل من جامبيا، سنغال، سيراليون ، الجزائر، كينيا، المغرب، بروندي، اوغندا، أنجولا، نيجيريا، تنزانيا، ليبريا بالإضافة إلى مصر مستضيفة البطولة.جدير بالذكر أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني يتكون من :محمد خيري رئيسًا للجهاز .

المدرب التركي مرات بحر مديرًا فنيًا.

ورستم محمد مدربًا عامًا.

ومحمد فوزي مدرباً للحراس.

والدكتور محمد عمارة مدرباً للياقة البدنية.

وشادي أسامة ومحمد نبيل إداريين وعمر أشرف مترجم.