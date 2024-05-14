حلمي طولان: حسام حسن بيهد معنويات المنتخب وخسر اللاعيبة

انتقد الكابتن حلمي طولان نجم نادي الزمالك السابق، حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها بشأن لاعبي الدوري وأزمة المحترفين.

وقال حلمي طولان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "ألحدث اليوم":"هل الكابتن حسام حسن مكنش عارف ماشة اللاعبين المصريين ووضع المنتخب الوطني قبل ما يكافح ويجند مصر كلها علشان يبقى مدرب المنتخب؟ أكيد كان عارف يعني".

وتابع:"حسام حسن بقاله 15 سنة بيدرب الأندية مش عارف إمكانيات اللاعيبة دي؟ يعني دلوقتي معندناش لاعيبة، وقبل كده ايام كيروش كان يطلع ويقول عندنا احسن لاعيبة، ايه التناقض ده والناس مبقاش بينضحك عليها".

وواصل:"انا فوجئت بالكابتن مدحت شلبي بيقول إن فيه بعض اللاعيبة المحترفة في منتخب مصر مش عايزة تيجي المنتخب، زي محمد صلاح وعمر مرموش وأحمد حجازي، وبعدين هل لما اطلع أقول التصريح في صالح المنتخب وفي صالحي انا كمدير فني؟ حسام حسن بيهد أدواته وبيخلص علي أدواته نفسيا".

وأكمل:"بعد تصريحات حسام حسن مين اللاعيب اللي هيبقى عنده الثقة انه يلعب معاه؟ مين اللاعب اللي هيبقى عنده الثقة انه مقتنع به، المفترض هو اللي يعلي معنويات اللاعيبة مش يهدها ويخليها زيرو، انا محاربش أدواتي وانا شخصيا قدام الرأي العام والصحافة بقول علي لاعيبتي احسن لاعيبة في العالم وضروري احميهم واكبرهم واحافظ عليهم لإن هما السلاح اللي بحارب بيها".

واستطرد:"حسام حسن جانبه التوفيق والصواب، وانا طبعا زعلان جدا من تصريحاته ومينفعش المدير الفني يغفل الجانب النفسي مع لاعيبته، هو بيخسر اللاعيبة بالشكل ده".

