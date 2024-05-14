عاجل
تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيره البحريني.. القضية الفلسطينية على رأس الطاولة
الثلاثاء 14 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام توتنهام بالبريميرليج

هالاند
هالاند

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي التشكيل الأساسي لمواجهة توتنهام هوتسبير في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

إقرأ أيضًا..

txt

البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بدون تقطيع

ويخوض السماوي المباراة بتشكيل مكون من..

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل ووكر - مانويل أكانجي - روبين دياز - جوسكو جفارديول

خط الوسط: رودري - ماتيو كوفاسيتش - كيفن دي بروين 

خط الهجوم: برناردو سيلفا - فيل فودين - إيرلينج هالاند

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 85 نقطة، بفارق نقطة عن أرسنال متصدر البطولة.

مواد متعلقة

تشكيل توتنهام أمام مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت اليوم

البث المباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبر يلا شوت اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

تشكيل مانشستر سيتي أمام توتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي

تشكيل توتنهام المتوقع لمباراة مانشستر سيتي..فيرنر في الهجوم

مانشستر سيتي وتوتنهام..تشكيل الفريق السماوي المتوقع في كأس إنجلترا

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بكأس الاتحاد الإنجليزي

موعد مباراة آرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
الجريدة الورقية