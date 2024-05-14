هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام توتنهام بالبريميرليج
أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي التشكيل الأساسي لمواجهة توتنهام هوتسبير في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.
إقرأ أيضًا..
ويخوض السماوي المباراة بتشكيل مكون من..
في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش
خط الدفاع: كايل ووكر - مانويل أكانجي - روبين دياز - جوسكو جفارديول
خط الوسط: رودري - ماتيو كوفاسيتش - كيفن دي بروين
خط الهجوم: برناردو سيلفا - فيل فودين - إيرلينج هالاند
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 85 نقطة، بفارق نقطة عن أرسنال متصدر البطولة.