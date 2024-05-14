اقتصادية: الحكومة تولي المشروعات القومية اهتماما لتحقيق التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة شيماء القصاص، الخبيرة الاقتصادية وعضو الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن الحكومة تولي اهتماما غير مسبوق بالمشروعات القومية العملاقة؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطن المصري التي لخصها الرئيس السيسي "بالجمهورية الجديدة" والتي عملت على توفير جودة الحياة للمواطن في السكن والمعيشة والصحة والبيئة وتحسين مستوي الدخل والعمل على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة ربوع مصر وفي جميع المجالات.

وقالت القصاص في تصريح خاص لـ"الوفد"، أن شبكة الطرق والمحاور والكباري والسكك الحديدية تعد العنصر الحيوي للمشروعات، حيث تم إنشاء طرق جديدة لربط الشمال بالجنوب وشرق البلاد بغربها والوصول إلى طرق فرعية لم تكن على الخريطة من قبل لتصل بين المدن والقرى والعزب والنجوع؛ لتسهيل حركة النقل والمواصلات والوصول إليها بسهولة.

وأضافت شيماء أن مشروعات النقل تعد بمثابة "مشروعات قومية" تتقدم بشكل سريع في مسيرة البناء بالجمهورية الجديدة، وكان للطرق والكبارى نصيب الأسد فى مشروعات التطوير في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى باعتبارها شرايين التنمية.

وأشارت إلى أن من أهم الطرق التي تم تطويرها وتحسين جودتها، الطريق الدائري بالقاهرة الكبري والذي يُعد شريان حياة رئيسيا للتنقل في القاهرة الكبري، وكذلك المحاور الجديدة بالإسكندرية التي أدت إلى إحداث سيولة مرورية وتخفيف الضغط والكثافات داخل المدن وسرعة وسهولة التنقل وخفض معدلات الحوادث وتحقيق طفرة في مجال الاستثمار والنمو الإقتصادي وجذب المستثمرين بفضل شبكة الطرق الحديثة والمترابطة والتي تساعد في زيادة حركة التجارة الداخلية والخارجية.

كما تساعد على توفير وخلق فرص عمل جديدة وحقيقية للشباب وتقليص نسبة البطالة والحد من الفقر، وذلك بتوفير جميع العوامل الداعمة لنجاح تلك المشروعات القومية.

واستطردت القصاص قائلة إن القيادة السياسية حريصة على مواصلة العمل والتنسيق المكثف للانتهاء من المشروعات الكبرى في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي والثروة الحيوانية، خاصةً في ضوء أزمة الغذاء العالمية، بما يضمن الحد من تأثيرات تلك الأزمة على المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم، من خلال ضمان الأمن الغذائي، وتعزيز الفوائد الاقتصادية وتوفير فرص عمل إضافية.