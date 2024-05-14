اطلب من Google Photos مساعدتك في فهم معرض الصور الخاص بك

تقوم Google بإدخال المزيد من Gemini AI في العديد من منتجاتها والهدف التالي في نظرها هو الصور. في مؤتمر مطوري I/O اليوم، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة Sundar Pichai عن ميزة تسمى Ask Photos، والتي تم تصميمها لمساعدتك في العثور على صور محددة في معرض الصور الخاص بك من خلال التحدث إلى Gemini.

ستظهر علامة "اسأل الصور" كعلامة تبويب جديدة أسفل تطبيق صور Google. سيتم البدء في طرحه لمشتركي One أولاً، بدءًا باللغة الإنجليزية الأمريكية خلال الأشهر القادمة. عندما تنقر على تلك اللوحة، سترى أيقونة نجمة الجوزاء ورسالة ترحيب أعلى الشريط الذي يطالبك "بالبحث أو السؤال عن الصور".

وفقًا لـ Google، يمكنك أن تسأل أشياء مثل "أرني أفضل صورة من كل حديقة وطنية قمت بزيارتها"، والتي لا تعتمد فقط على معلومات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ولكنها تتطلب أيضًا من الذكاء الاصطناعي ممارسة بعض الحكم في تحديد ما هو "الأفضل". صرح نائب رئيس الشركة للصور، Shimrit Ben-Yair، لموقع Engadget أنك ستتمكن من تقديم تعليقات إلى الذكاء الاصطناعي وإعلامه بالصور التي تفضلها بدلاً من ذلك. وقال بن يائير: "التعلم أمر أساسي".

يمكنك أيضًا أن تطلب من الصور العثور على أفضل صورك من إجازة حديثة وإنشاء تعليق لوصفها حتى تتمكن من مشاركتها بسرعة أكبر على وسائل التواصل الاجتماعي. مرة أخرى، إذا لم يعجبك ما اقترحه جيميني، فيمكنك أيضًا إجراء تعديلات لاحقًا.

في الوقت الحالي، سيتعين عليك كتابة استفسارك في Ask Photos - الإدخال الصوتي غير مدعوم بعد. ومع طرح الميزة، سيرى أولئك الذين يختارون استخدامها أن ميزة البحث الحالية لديهم قد تمت "ترقيتها" إلى Ask. ومع ذلك، قالت جوجل إن "وظيفة البحث الرئيسية، مثل الوصول السريع إلى مجموعات الوجوه الخاصة بك أو عرض الخريطة، لن يتم فقدانها".

وأوضحت الشركة أن هناك ثلاثة أجزاء لعملية طرح الصور: "فهم سؤالك"، و"صياغة الرد"، و"ضمان السلامة وتذكر التصحيحات". على الرغم من أن السلامة مذكورة فقط في المرحلة النهائية، إلا أنه يجب خبزها طوال الوقت. وأقرت الشركة بأن "المعلومات الموجودة في صورك يمكن أن تكون شخصية للغاية، ونحن نتحمل مسؤولية حمايتها على محمل الجد".

ولتحقيق هذه الغاية، لا يتم تخزين الاستعلامات في أي مكان، على الرغم من معالجتها في السحابة (وليس على الجهاز). لن يقوم الأشخاص بمراجعة المحادثات أو البيانات الشخصية في Ask Photos، إلا "في حالات نادرة لمعالجة إساءة الاستخدام أو الأذى". وقالت جوجل أيضًا إنها لا تدرب "أي منتج ذكاء اصطناعي خارج نطاق صور جوجل على هذه البيانات الشخصية، بما في ذلك نماذج ومنتجات جيميني الأخرى".

تظل الوسائط الخاصة بك محمية بنفس إجراءات الأمان والخصوصية التي تغطي استخدامك لصور Google. وهذا شيء جيد، نظرًا لأن إحدى الطرق الأكثر فائدة لاستخدام Ask Photos قد تكون الحصول على معلومات مثل جواز السفر أو تواريخ انتهاء صلاحية الترخيص من الصور التي ربما تكون قد التقطتها منذ سنوات. ويستخدم إمكانات Gemini متعددة الوسائط لقراءة النص في الصور للعثور على الإجابات أيضًا.

بالطبع، الذكاء الاصطناعي ليس جديدًا في صور Google. لقد تمكنت دائمًا من البحث في التطبيق عن أشياء مثل "بطاقة الائتمان" أو صديق محدد، باستخدام خوارزميات التعرف على الوجه والأشياء الخاصة بالشركة. لكن Gemini AI يقدم معالجة إنتاجية حتى يتمكن تطبيق الصور من القيام بأكثر من مجرد تسليم الصور التي تحتوي على أشخاص أو عناصر معينة.

تتضمن التطبيقات الأخرى الحصول على الصور لإخبارك بالموضوعات التي ربما استخدمتها في حفلات أعياد الميلاد القليلة الماضية التي أقمتها لشريكك أو طفلك. يعمل Gemini AI هنا لدراسة صورك ومعرفة الموضوعات التي اعتمدتها بالفعل.

هناك الكثير من حالات الاستخدام الواعدة لـ Ask Photos، وهي ميزة تجريبية في الوقت الحالي والتي "سيبدأ طرحها قريبًا". مثل أدوات الصور الأخرى، قد تبدأ كميزة متميزة لمشتركي One ومالكي Pixel قبل أن تنتقل إلى جميع الذين يستخدمون التطبيق المجاني. ومع ذلك، لا توجد كلمة رسمية حتى الآن بشأن متى أو ما إذا كان من الممكن أن يحدث ذلك.