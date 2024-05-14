غدًا .. محاكمة 10 اشخاص بتهمة تشكيل عصابي للمخدرات في شبرا الخيمة

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية،غدا الاربعاء ، ،محاكمة 6 سيدات و4 أشخاص، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي والإتجار بالمواد المخدرة والتعاطي بشبرا الخيمة، للاستعداد والمرافعة، وندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهمات مع استمرار حبس جميع المتهمين لتلك الجلسة.

غدًا ..محاكمة 6 سيدات و4 أشخاص بتهمة تشكيل عصابي للمخدرات في شبرا الخيمة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 27811 لسنة 2023 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3541 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمد غ ع"، 36 سنة، عاطل، "أحمد ع ع"، 23 سنة، عاطل، "إبراهيم ج أ"، 27 سنة، عاطل، "سمر م م"، 30 سنة، عاطلة، "بسمة أ ع"، 38 سنة، عاطلة، "رحاب ع س"، 22 سنة، عاطلة، "نسمة ع ز"، 32 سنة عاطله، "شيماء ج ح"، 27 سنة، عاطلة، "ندى ع أ"، 21 سنة، عاطلة، لأنهم في يوم 12 / 10 / 2023، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أن المتهم الأول والثاني أحرزوا جوهر "الهيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازوا سلاح أبيض (سنجة) بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية وبدون مسوغ قانوني.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين من الثالث إلى العاشر حاز وأحرزوا جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، بورود معلومة مفادها قيام المتهمين الأول والثاني بالاتجار في المواد المخدرة، فانتقل ضابط المباحث لمكان الواقعة، حيث أيقن مكان تواجدهما وأبصر المتهم الأول ممسكا سلاح أبيض "سنجة"، فضبطه وإياه وأبصر المتهم الثاني يقوم ببيع أكياس للهيروين المخدر للمتعاطين فضبطه وإياه.

وبتفتيش الأول عثر حوزته على 84 كيسا للهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش الثاني عشر حوزته على 66 كيسا للهيروين ومبلغ مالي، وبتفتيش الرابع عشر حوزته علي 4 أكياس للهيروين، وبتفتيش الثالث والخامس والسادس عثر بحوزة كلا منهم على 2 كيس للهيروين، وبتفتيش من السابع للعاشر عثر حوزة كلا منهم على 1 كيس للهيروين المخدر.

وبمواجهتهم عزي قصد المتهم الأول والثاني الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسهما وتجارتهما والمبالغ المالية حصيلة تجارتهما والهاتف المحمول السهولة التواصل مع عملائهما، وعزي قصد المتهمين من الثالث للعاشر التعاطي.