دفعها من البلكونة.. غدا النطق بالحكم على عامل قتل زوجته بكرداسة

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا الأربعاء، محاكمة عامل كاوتش قتل زوجته على إثر مشادة كلامية لظنه بها السوء بكرداسة.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 1932 لسنة 2023 جنايات كرداسة، أن المتهم "مصطفى.م" 25 سنة، عامل كاوتش، في يوم 2023/2/4، قتل المتهم عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد زوجته المجني عليها "سماح. س".

وكشفت التحقيقات أنه على إثر مشادة كلامية فيما بينهما تطورت المشاجرة، ولمحاولة المجني عليها الاستغاثة من شرفة مسكنهما قام بدفعها من علو فسقطت أرضًا، محدثًا إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها قاصدًا قتلها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ومن جهة اخرى أحالت الجهات المختصة بالجيزة، 13 متهما لمحكمة الجنائية المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة القتل والشروع في القتل واستعراض القوة في بولاق الدكرور.

تفاصيل إحالة 13 شخصا متهمين بالقتل الي المحاكمة ببولاق الدكرور

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 21719 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين اسامة.م ٢٢ عام تاجر ملابس، الحسيني.م ٢٧ عام – تاجر ملابس، احمد.م ٢٠ عام تاجر ملابس، فهد.ح، علام.ج، حمدي.م، أحمد.ح، مشهور.ص، محمد.م، بهاء.ا، محمد.ح، أمين.م، علاء ياسر.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين جميعا استعرضوا القوة وهددوا بالعنف ضد المجني عليهم والأهالي وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بأن أشهروا أسلحة نارية وبيضاء ملوحين بها ومطلقين منها أعيرة نارية، وكان من شأن ذلك الفعل القاء الرعب في نفس المجني عليهم والأهالي بالمنطقة على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت بهذه الجريمة جرائم ذات الزمان والمكان، بأنهم قتلوا المجني عليهما حنفي صابر وشقيقه محمد صابر عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف وما أن ظفروا بهم حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نارية والتي نجم عنها اصابتهما الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما.

وكذلك شرعوا في قتل المجني عليهما احمد حنفي صابر وبهاء الدين صابر عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف وما أن ظفروا بهم حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نارية - حال تعدي الباقين عليهما بأسلحة بيضاء والتي نجم عنها اصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي كادت أن تودي بحياته إلا انه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز الأول وحاز الباقين بواسطته سلاحا ناريا غير مششخن بندقية خرطوش بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحرز الأول وحاز الباقين بواسطته ذخائر نارية دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتهم أو إحرازهم، وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء " عصي، سكين بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وضربوا مشهور صابر محمود عمدًا فأحدثوا اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوم وكان ذلك باستخدام أسلحة بيضاء محل الاتهام السابق النحو المبين بالتحقيقات.



