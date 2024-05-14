أولي جلسات محاكمة 4 متهمين من مسئولي الكهرباء في حادث حريق استوديو الأهرام..غدًا

تنظر محكمة جنح العمرانية ،غدا الاربعاء أولي جلسات محاكمة 4 متهمين من مسئولي الكهرباء في قضية حريق ستوديو الأهرام بعدما أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة الجنائية.

أولي جلسات محاكمة 4 متهمين من مسئولي الكهرباء في حادث حريق ستوديو الأهرام..غدًا

وأنهت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقاتها في حادث حريق ستوديو الأهرام بعد ورود كافة تقارير اللجان المشكلة من النيابة العامة والزراعة والإسكان حول الأضرار التي لحقت بالاستوديو والحرائق التي خلفها الحريق.

إحالة 4 متهمين إلى المحاكمة الجنائية

وقررت نيابة العمرانية إحالة 4 متهمين الى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح وهم مسؤولي الكهرباء المسؤولين عن التوصيلات الكهربائية من شركة الإنتاج والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي.

وكانت مصادر مطلعة على التحقيقات في حادث حريق ستوديو الأهرام فجرت مفاجأة حيث كشفت عن ورود تقرير من اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية، تضمن تحرير الحماية المدنية محاضر مخالفات العام الماضي لاستوديو الأهرام بعدم اتباع اشتراطات الأمن الصناعي، فاستعلمت النيابة من الحماية المدنية عن هوية الموظف المختص بتطبيق اشتراطات الأمن الصناعي لاستدعائه وسماع اقواله.

كما استعرضت النيابة تقارير اللجنة الزراعية المشكلة من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة بقرار من النيابة العامة، وأفادت المصادر أن اللجنة الزراعية أودعت تقريرها تنفيذا لتكليف النيابة العامة بمعاينة النخيل والأشجار المحترقة بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه، وأفاد التقرير ان عدد من الأشجار والنخيل اصابها التلف التام ووجودها يمثل خطورة على المارة والعقارات المجاورة لذلك قررت النيابة اتخاذ الاجراءات اللازمة والاستعانة بالجهات المختصة لإزالة الاشجار التي تسبب خطورة.

تفاصيل إحالة 13 شخصا متهمين بالقتل الي المحاكمة ببولاق الدكرور

كما أحالت الجهات المختصة بالجيزة، 13 متهما لمحكمة الجنائية المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة القتل والشروع في القتل واستعراض القوة في بولاق الدكرور.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 21719 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين اسامة.م ٢٢ عام تاجر ملابس، الحسيني.م ٢٧ عام – تاجر ملابس، احمد.م ٢٠ عام تاجر ملابس، فهد.ح، علام.ج، حمدي.م، أحمد.ح، مشهور.ص، محمد.م، بهاء.ا، محمد.ح، أمين.م، علاء ياسر.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين جميعا استعرضوا القوة وهددوا بالعنف ضد المجني عليهم والأهالي وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بأن أشهروا أسلحة نارية وبيضاء ملوحين بها ومطلقين منها أعيرة نارية، وكان من شأن ذلك الفعل القاء الرعب في نفس المجني عليهم والأهالي بالمنطقة على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت بهذه الجريمة جرائم ذات الزمان والمكان، بأنهم قتلوا المجني عليهما حنفي صابر وشقيقه محمد صابر عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف وما أن ظفروا بهم حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نارية والتي نجم عنها اصابتهما الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما.

وكذلك شرعوا في قتل المجني عليهما احمد حنفي صابر وبهاء الدين صابر عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف وما أن ظفروا بهم حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نارية - حال تعدي الباقين عليهما بأسلحة بيضاء والتي نجم عنها اصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي كادت أن تودي بحياته إلا انه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز الأول وحاز الباقين بواسطته سلاحا ناريا غير مششخن بندقية خرطوش بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحرز الأول وحاز الباقين بواسطته ذخائر نارية دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتهم أو إحرازهم، وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء " عصي، سكين بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وضربوا مشهور صابر محمود عمدًا فأحدثوا اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوم وكان ذلك باستخدام أسلحة بيضاء محل الاتهام السابق النحو المبين بالتحقيقات.