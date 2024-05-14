تعرف على حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية اليوم الثلاثاء على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

تعرف علي حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجويةحالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد معتدل على السواحل الشمالية.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى:22