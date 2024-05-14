حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية غدًا، يسودها طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت الأرصاد الجوية، وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، فضلًا عن نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 30 الصغرى 19

السواحل الشمالية:- العظمى 25 الصغرى 17

جنوب سيناء:- العظمى 32 الصغرى 23

شمال الصعيد:- العظمى 31 الصغرى 19

جنوب الصعيد:- العظمى 35 الصغرى 23

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحرى:- العظمى 29 الصغرى 18

السواحل الشمالية الغربية:- العظمى 24 الصغرى 16

السواحل الشمالية الشرقية:- العظمى 24 الصغرى 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر:- العظمى 32 الصغرى 23

شمال الصعيد:- العظمى 30 الصغرى 18

جنوب الصعيد:- العظمى 34 الصغرى 22