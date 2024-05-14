مهرجان أعياد بيروت يعود للنور.. إليسا تفتتح حفلاته فى هذا الموعد

تستعد النجمة اللبنانية إليسا لافتتاح مهرجان أعياد بيروت فى حفل غنائي ضخم يوم 18 يوليو فى واجهة بيروت البحرية.

وتعود إليسا الى المهرجان بعد غياب فعالياته بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، ويحمل المهرجان رسالة فنية عن لبنان وجه الفن والحضارة والسياحة رغم كل الأزمات.

طرحت النجمة إليسا ألبومها الجديد "أنا سكتين" والألبوم مكون من 12 أغنية، وقد أجلت إليسا طرح الألبوم أكثر من مرة.

وكتبت إليسا رسالة لجمهورها، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "لقد كان هذا الألبوم بمثابة عمل حب والتغلب على تحديات لا حصر لها على طول الطريق قبل طرحه، كل ما كنت أتمناه أن أشارككم فرحتى بالألبوم لنحتفل معا".

وأضافت: "الألبوم ميخصنيش أنا لوحدى بس لكن يخص كل روح اشتغلت من قلبها وبجهد فى الألبوم، ولكل معجب أنتظره بصبر، فى النهاية الأشياء الجيدة تأتى لأولئك الذين ينتظرون، أخيرا ألبومى نزل ومتوفر على كل المنصات الموسيقية".

صناع ألبوم إليسا

بتمايل على الـ BEAT " كلمات وألحان عزيز الشافعي توزيع أمين نبيل.

“أنا سكتين" كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور توزيع أحمد إبراهيم

"فرحانة معاك" كلمات نادر عبد الله، ألحان Ghokhan Ors توزيع أحمد إبراهيم

"كله وهم" كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري.

"العقد" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى توزيع جلال حمداوي.

"شو كان بيمنعك" كلمات وألحان مروان خوري توزيع عمر صباغ.

"النظرة الأولى" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى توزيع جلال حمداوي

"من أول السطر" كلمات أسامة مصطفى، ألحان سامر أبو طالب توزيع جلال حمداوي.

"نظرات" كلمات صابر كمال، ألحان محمد يحيى، توزيع جلال حمداوي.

"حلالي" كلمات نادر عبد الله، ألحان أحمد زعيم، توزيع أحمد إبراهيم.

"حظي ضحكلي" كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري.

"خوليو وفيروز" كلمات وألحان وتوزيع محمد رحيم.

وكانت أحيت النجمة اللبنانية إليسا لإحياء ثالث حفلات جولتها الغنائية في أمريكا، 19 أبريل الماضي في ميامي، وذلك بعد تألقها بحفلها الأول بمدينة ديترويت بولاية ميشيجان الأمريكية، وحفلها الثاني في لوس أنجلوس.

وشهد ألبوم النجمة إليسا عدة أزمات منذ العام السابق، حيث كان من المقرر أن يتم طرحه فى نهاية عام 2022، عقب انتهاء كأس العالم، لكنها واجهت أزمات مع شركة التوزيع وغيرها من المشاكل، لتستقر على طرحه فى شهر أكتوبر الماضى، لكن لم تسنح لها الفرصة بعد تعرض غزة لهجمات غاشمة من جيش الاحتلال الصهيونى لتقرر تأجيله مرة أخرى لحين استقرار الأوضاع.

وكانت النجمة إليسا طرحت مؤخرًا أغنية تحمل اسم "العقد"، على موقع "يوتيوب"، وتطبيقات ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع جلال حمداوى.

لكن فوجئ جمهور إليسا بحذف الأغنية بعد ساعات، وخرجت إليسا وأوضحت خلال تغريدة على تويتر، قالت فيها: "عقدي مع الشركة أصلا انتهى بتاريخ 12 أغسطس ، يبدو أن الشركة تمكنت من توقيف الفيديو على يوتيوب استنادا لعقد منتهي، بس هالقضية ما بتمنعكن إنو تسمعو الأغنية عا كل التطبيقات اللي موجودة عليها، تا كانت انحلت الإشكالية واليوم اكتر من أي وقت صرت أكيدة انو أهم قرار اخدتو مع شركة وتري انو تركتن وفهمكن كفاية !!!".

وكانت فجرت الفنانة اللبنانية إليسا، مفاجأة خلال فيلمها الوثائقي "It’s OK"، حيث تحدثت عن تعرضها للتهديدات ومنعها من دخول سوريا لأول مرة.

وقالت إليسا، إنه تم منعها من دخول سوريا خلال السنوات الأخيرة بسبب آرائها السياسية، لافتة إلى أنها تعرضت للتهديدات ولكن تكتمت على التفاصيل.

وأضافت إليسا خلال فيلمها الوثائقي It’s OK: لما حسيت إن بلدي بحاجة لصوتي بدأت أتكلم، قالولي فيه ناس مجرمين وفيه ناس لازم تخافي منهم الحقيقة في حياتي ما خسرتني شيء.

إليسا

وأشارت إليسا إلى أنها سبق وتعرضت للتهديدات، رافضةً الكشف عن تفاصيل ما تعرضت له وطريقة تعاملها مع الأمر.

كما أوضحت إليسا تعرضها للمنع من دخول سوريا، قائلةً: ممكن فيه ناس ما بتعرف أنا اتمنعت من دخول سوريا ودخلت المحكمة؛ لأني كنت في مظاهرة.

وأردفت: إحنا عايشين في مجتمع ذكوري والمرأة فرضت حالها في مجتمعنا لأننا لو انتظرنا المجتمع يقدملنا حاجة كستات هيحطنا في البيت.

وكشفت إليسا عن العديد من أسرارها العائلية، حيث قالت إن والدها كان الأطيب ووالدتها كانت الأقسى عليها هى وأخواتها، واصفة علاقتها معها بغير المتوازنة، بسبب أن والدها كانت متعلما، أما والدتها فلم تكن كذلك.

إليسا

وأشارت إليسا إلى أنها لم تخبر والدتها عن علاقتها العاطفية ولم تخبرها بمرضها، بسبب أنها تخاف عليها من "وجع القلب".

قالت إليسا وعن ولادتها: إنها وُلدت في منزل عائلتها في دير الأحمر، بسبب عدم وجود مستشفيات في هذا الوقت، وكشفت اليسا عن الصدمة التي وقعت على جدتها بـ معرفتها بأنها بنت وليست ولدا، حيث قامت بتغطية شعرها خجلا من الأمر.

وتابعت إليسا: "أنها اتخذت قرارا بالتوقف عن إجراء عمليات تجميل بعد أن شوهت وجهها، موكدة أنها في فترة ما كانت لا تستطيع أن تنظر لنفسها في المرآة".

إليسا

واستكملت : "لم أكن أستطيع أشوف حالي بالمراية، لأن قشطو خدودي وقشطو فمي، وبقيت شكل أنا مش عايزة أكون فيه، وبقيت حزينة مني لحالي من اللي عملته بحالي، وقررت إني أروح أشيل كل حاجة عملتها، عشان أقدر أتطلع بالشخص اللي بحبه في المراية".

إليسا

وكانت كشفت الحلقة الأولى من الفيلم الوثائقى It’s Ok للنجمة اللبنانية إليسا، ظهور مجموعة من الصور مع عائلتها منذ الطفولة، وبجانب صور لوالديها زكريا ويمنى خورى.

وأكدت إليسا أن والدها كان الأطيب ووالدتها كانت الأقسى عليها هى وأخواتها.

إليسا ووالدتها

وأضافت أن علاقة والدها بوالدتها كانت غير متوازنة، بسبب أن والدها كان متعلما، أما والدتها فلم تكن كذلك.

وتابعت أن علاقة والدها بوالدتها كان بها الكثير من المشاكل التى أثرت على عائلتهم بشكل كبير وواضح، وكان صعبا عليهم الوضع فى بعض الأحيان.