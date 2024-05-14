ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ 4 ملايين جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (القاهرة، مطروح) قيام عدة عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم على النحو التالى :- ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة ، وبحوزتهما(5,300 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – كمية لمخدرى "الأفيون ، والحشيش" – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات– مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى).

ضبط تاجر مخدرات في مطروح



كما تضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة مطروح بمطروح ، وبحوزته(12300 قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـأكثر من (4 مليون جنيه تقريباً)، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل أطر التعاون مع كافة المؤسسات والجهات لترسيخ قيم الولاء والإنتماء والمساهمة فى تبادل الخبرات بين الشباب فى دول العالم .. فقد نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق وزارة الشباب والرياضةزيارتين لكلاً من أكاديمية الشرطة وقطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة للشباب المشاركين في النسخة الثالثة من برنامج القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية والذين يمثلون عدداً من دول العالم لإتاحة الفرصة لهم لمعرفة آليات إعداد رجل الشرطة .



حيث تم إستقبال الزائرين بأكاديمية الشرطة وإطلاعهم على ما تملكه الأكاديمية من إمكانات، وتخلل الزيارة مشاهدة فيلم تسجيلىإطلعوا خلاله على ما تملكه الأكاديمية من مرافق تعليمية وتدريبية متطورة تسهم في إعداد الكوادر الأمنية المحلية والدولية ، كما شهدت الزيارة تنظيم ندوة تثقيفية تحت عنوان دور الإعلام الأمنى في التواصل مع المواطنين ودعم الإستقرارالمجتمعى .

وعقب ذلك تم تنظيم زيارة لمقر قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة للإضطلاع على التطور الكبير الذى تشهده المنظومة الإعلامية بالوزارة في أداء رسالتها في التواصل مع المجتمع وكافة وسائل الإعلام ، وبث رسائل مسموعة ومقروئة ومرئية للتعريف بجهود الوزارة وأنشطتها .. ومن جانبهم أشاد الزائرين بالإمكانات التى يمتلكها القطاع وسرعته في التواصل والرد على مختلف الإستفسارات بشكل إحترافى وإعداده المواد الإعلامية المختلفة التى تُبث عبر وسائل الإعلام في الداخل والخارج وحرصه على ان تكون دقيقة وذات بُعد وطنى .

