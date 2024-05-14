انتفاضة الشعوب تواصل طوفانها بالجامعات والعواصم

تركيا تنضم لدعوى محاكمة الاحتلال أمام «الجنائية الدولية» بعد مصر

انضمت أمس تركيا بعد إعلان القاهرة دعمها لدعوى جنوب إفريقيا لمحاكمة إسرائيل على جرائمها أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاى، وأوضح وزير الخارجية التركى، هاكان فيدان، أن بلاده قدمت طلباً للانضمام إلى جنوب إفريقيا فى قضية الإبادة الجماعية.

ورفعت جنوب إفريقيا شكوى إلى محكمة العدل الدولية فى نهاية ديسمبر متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية فى غزة، وهى تهمة نفتها إسرائيل بشدة.

وأمرت المحكمة فى يناير إسرائيل ببذل كل ما فى وسعها لمنع الإبادة الجماعية خلال هجومها على غزة، وقضت بأنه على إسرائيل أن تسمح بدخول المساعدات إلى غزة. وطلبت جنوب إفريقيا بعد أسابيع اتخاذ المزيد من التدابير، مستشهدة بتقارير عن توغل معلن فى رفح وهو طلب رفضته المحكمة.

وتتواصل انتفاضة الشعوب الغاضبة بمختلف الجماعات الأمريكية والغربية ومدن وعواصم العالم دعماً لغزة وتنديداً بالمحارق الصهيوينة ضد الشعب الفلسطينى.

ومزقت طالبة شهادة تخرجها فى جامعة كولومبيا الأمريكية احتجاجاً على مواصلة الأخيرة استثماراتها مع الشركات الداعمة لـ«إسرائيل».

وأظهرت مشاهد مصورة لمراسم تسليم طلاب جامعة كولومبيا شهادات تخرجهم، تمزيق الطالبة شهادتها بعد حصولها عليها فى منصة التكريم. وصعدت الطالبة تارسيس سالومى المنصة مرتدية الكوفية الفلسطينية ومكبلة يدها بأصفاد بلاستيكية، فى احتجاج على الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

واتهمت الطالبة جامعتها كولومبيا بأنها «شريكة فى الإبادة الجماعية» التى ترتكبها «إسرائيل» ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة. وحظيت خطوة سالومى بدعم وتأييد بعض زملائها من الخريجين الذين صعدوا بدورهم أيضاً إلى المنصة مرتدين الكوفية الفلسطينية ومكبلى الأيدى بأصفاد بلاستيكية.

وضم بعض الحضور فى مراسم التخرج، أصواتهم إلى الطلاب المحتجين عبر إطلاق هتافات داعمة لهم ولاحتجاجهم. واعتقلت الشرطة الأمريكية حتى الآن قرابة 2900 شخص على خلفية مشاركتهم فى الاحتجاجات الطلابية المنددة بالهجمات الإسرائيلية على غزة والمتضامنة مع فلسطين. وأغلقت جامعة أمستردام حرمها الجامعى يومين مع استمرار المظاهرات المؤيدة لفلسطين فى بعض الجامعات الهولندية.

وقالت الجامعة- فى بيان- إنها أغلقت جميع المبانى فى الحرم الجامعى لأنه لا يمكن ضمان سلامة الطلاب والموظفين. وبررت اتخاذ إدارتها القرار بسبب تحول الاحتجاجات السلمية أمس إلى أعمال عنف واعتصام، وفق قولها. وشددت إدارة الجامعة على أنها ستجرى مفاوضات مستقبلاً مع موظفيها وطلابها فقط بدلاً من الناشطين.