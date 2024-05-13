مركز التوظيف في جامعة عين شمس ينظم فاعلية "المحاكاة"

نظم مركز التوظيف في جامعة عين شمس محاكاة مع شركة Ultimate Academy يوم الإثنين الموافق 13 مايو 2024 في إطار تطوير مهارات الشباب وتجهيزهم لسوق العمل في عدة صناعات.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف بالجامعة، واستهدفت فعاليات اليوم وبشكل رئيسي طلاب كلية التجارة.

تطوير مهارات الشباب في جامعة عين شمس

تأتي هذه المحاكاة في جامعة عين شمس بهدف تطوير مهارات الشباب والعمل على جاهزيتهم لسوق العمل من خلال توجيههم وإعطائهم إرشادات مهنية حول أهمية الـERP System تساعدهم على حسن الأداء والإنتاجية من خلال تبسيط عمليات الأساسية وإتمامها لمساعدة كل فرد في الموسسة على إنجاز المزيد بموارد أقل.

ويعمل مركز التوظيف في جامعة عين شمس من خلال جانب التعلم عبر التجربة على تطوير قدرات ومهارات أبناء جامعتنا بشكل عملي يمكنهم من التعرف على متطلبات سوق العمل ومواكبتها من خلال أنشطة مختلفة على رأسها المحاكاة التي يمثلها كوادر في الصناعة والتي تمكنهم من اكتساب رؤى حول مجالات عمل ووظائف متنوعة.