"ميد تقسيط" الراعي الحصري لمعرض الأثاث والديكور “Home in”

أعلنت شركة ميد تقسيط، الرائدة في حلول التمويل الاستهلاكي في السوق المصري عن مشاركتها بفعاليات معرض الأثاث والديكور “Home In” كراعي حصري في قطاع التمويل الاستهلاكي للمرة الثانية وذلك في الفترة من 9 إلى 12 مايو 2024.

يعد هذا المعرض منصة مميزة حيث يضم نخبة من الشركات المصرية المتخصصة في صناعة الأثاث المنزلي والمفروشات والديكور بهدف تنشيط الأسواق.

شاركت ميد تقسيط أيضًا في المعرض من خلال إقامة جناح خاص بها، حيث قدمت عروض استثنائية للعملاء خلال فترة المعرض.

تمكن العملاء من تفعيل حساباتهم الشخصية من خلال الجناح الخاص بميد تقسيط، والاستفادة بعروض مميزة، تشمل عدم وجود فوائد أو مقدم أو رسوم إدارية. بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركة ميد تقسيط قسائم شراء للعملاء. كما تم تنظيم سحب على جوائز بالتعاون مع شركتين في المعرض.

قال هاني عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بميد تقسيط

" مشاركتنا في هذا المعرض تأتي في إطار التزامنا القوي بتوفير أفضل الحلول التمويلية المبتكرة والمرنة لتلبية جميع احتياجات عملائنا، وضمان حصولهم على أفضل تجربة ممكنة.

نحن نهدف أيضًا إلى توسيع قاعدة بيانات عملائنا لتشمل فئات واسعة من العملاء المحتملين، وذلك من خلال الاستراتيجيات الفعالة للتواجد القوي في أسواق مختلفة وواسعة مثل الأثاث والديكور.

جدير بالذكر ان ميد تقسيط تقدم حلولًا مالية مبتكرة غير مصرفية من خلال مجموعة من الخدمات المتقدمة، تمكن الشركات والعملاء من النمو. ومن خلال تقديم حلول وبرامج مبتكرة، تعمل الشركة على تعزيز الشمول المالي، ومواكبة التقدم التكنولوجي، وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال التمويل الاستهلاكي.

تقوم ميد تقسيط دائما بالاستثمار في تطوير حلول وبرامج مبتكرة تتيح للعملاء الوصول إلى التمويل بطرق ميسرة ومرنة حيث قامت بتخصيص نحو 500 مليون جنيه للتوسع في نطاق تقديم خدمات التقسيط بهدف إرضاء جميع العملاء.