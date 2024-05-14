سكة خضرا حملة يطلقها الطلبه لمواجهة التغير المناخي

أطلق مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإذاعة والتلفزيون بـكلية الإعلام جامعة القاهرة، حملة توعوية بعنوان «سكة خضرا» تحت شعار « الورقة الأخيرة » ، وذلك في إطار مشروعات التخرج لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

تهدف الحملة إلى توعية الشباب بالمخاطر التى تواجه كوكب الأرض نتيجة للتغير المناخى الناتج عن الإحتباس الحرارى ، وإخطارهم بظاهرة الإحترار العالمى وحثهم على أخذ قرارات لتجنب الوصول لمخاطر هذه الظاهرة .

وتم اختيار إسم الحملة (السكـة خضـرا) لبث روح الأمل لجمهور الحملة وحثهم على جعل المستقبل وطريقهم أخضر ، صالح للحياة للأجيال القادمة

أما شعار الحملة ( الورقة الأخيرة) ذلك للإشارة إلى الفرصة الأخيرة للجيل الحالي فى إنقاذ البشرية قبل الوصول إلى ظاهرة الإحترار العالمى التى قد تقضى علي النفس البشرية .

وتأتي الحملة تحت رعاية الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة الكلية، و ذلك تحت إشراف الدكتورة سارة فوزي والدكتورة نيفين ألفي

وشارك في الحملة مجموعة الطلاب هم : رقية أحمد يونس، رحمة حاتم محمد، ميادة مصطفى إبراهيم، دنيا خالد محمد، رضوي محمد فراج، مريم عبد الرحيم رزق، دينا محمد سيف الدين، اسما عبد المنعم، محمد عبد الناصر وصفي، سلمي بسيوني القاضي، نورهان محمود عبدالرحيم، حسناء فكري عبدالرشيد، مازن سامي فاروق، محمد عبدالمنعم حسانين، شروق مجدي يوسف، ندي صابر محمد، مروان شريف عبدالله، دينا عبد الرازق احمد، نورهان سعيد محمد، مني ابراهيم محمد، احمد ايهاف فاروق، هانيا خالد محمد، ريهام خالد عبد الغفار، نورهان رمضان، إسراء أحمد زكريا، ريهام فايز