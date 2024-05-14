موعد إياب نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

يستعد فريق نادي الزمالك ، لاستضافة نظيره نهضة بركان المغربي ، في تمام الثامنة من مساء يوم الأحد المقبل ، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية ، بعد أن انتهى لقاء الذهاب الأحد الماضي بتفوق الفريق المغربي بثنائية مقابل هدف.



على صعيد متصل ، انتهى منذ قليل الاجتماع التنسيقي لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي المقرر لها الإقامة على ستاد القاهرة الدولي.

وشهد الاجتماع تنسيق كافة الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمباراة، سواء فيما يخص ما قبل انطلاق اللقاء وما بعد صافرة نهاية اللقاء ومراسم التتويج.

وحضر الاجتماع من نادي الزمالك كلاً من ، أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة ، وعبد الواحد السيد مدير الكرة، وأحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين وشريف منير مدير العلاقات العامة وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة.

وأشاد مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلال الاجتماع بالمستوى المميز لفريق الزمالك في البطولة ووصوله إلى نهائي كأس الكونفدرالية.