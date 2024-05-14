نحو مستقبل غذائيّ آمن.. مصر تُوسّع رقعتها الزراعيّة

التوسّع في الرقعة الزراعيّة يُمثّل محورًا هامًا لتحقيق الأمن الغذائيّ القوميّ في مصر، وتركّز الدولة على التوسّع الأفقيّ للأراضي نظرًا لمحدوديّة الأراضي الزراعيّة.

تعتمد مصر على الأراضي المرويّة من نهر النيل لِكَونِها بلدًا جافًا، وشهدت مصر خلال الـ 10 سنوات الأخيرة طفرة في استصلاح الأراضي لم تُسبق لها مثيل، وُساهم مشاريع استصلاح الأراضي الجديدة في زيادة الإنتاجيّة وتحقيق الاكتفاء الذاتيّ.

تحقيق الأمن الغذائي القومي

أكد الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ بالوزارة، أننا نشهد محور من أهم محاور تحقيق الأمن الغذائي القومي وهو المحور الذي اهتمت به الدولة وجعلته جزء لا يتجزأ من أمنها القومي، وهو التوسع في الرقعة الزراعية، منوهًا بأن الدولة اهتمت بمحور التوسع الأفقي للأراضي نظرًا لمحدودية الأراضي الزراعية.

الرقعة الزراعية

وأضاف "فهيم، أن مصر تعتمد على الأراضي المروية من نهر النيل لأنها بلد جافة، مشيرًا إلى أن محور الاستصلاح الأراضي كان يسير ببطء شديد قبل ذلك وكان الجميع يتحدث، منوهًا بأن ما تم إضافته للرقعة الزراعية المصرية خلال الـ 10 سنوات الأخيرة يضاهي كل الأراضي التي تم إضافتها الفترات السابقة وإضافة أراضي جديدة بها.