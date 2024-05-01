دعاء زهران: أبناء سيناء يقدرون دور الرئيس فى تنمية أرض الفيروز والقضاء على الإرهاب

أشادت الدكتورة دعاء زهران، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، بإطلاق اسم الرئيس السيسي على إحدى مدن الجيل الرابع الجاري إنشاؤها بمنطقة العجرة بشمال سيناء.

الإرهاب الأسود

وأوضحت زهران، أن اطلاق اسم الرئيس السيسي لهذه المدينة، هي لمسة وفاء وتقديراً بالدور الكبير الذي قام به منذ عام 2013 وحتي الان، حيث شهدت محافظة شمال سيناء فى عهد الرئيس السيسي نهضة حقيقة فى جميع المجلات، بالإضافة إلى القضاء على الأرهاب الأسود الذي كان يقتل ويروع المواطنين.

وأشارت إلى أن عمليات التنمية الشاملة وغير المسبوقة التي حظيت بها سيناء الغالية، في عهد الرئيس السيسي، رسمت مستقبلاً مشرقاً لأرض الفيروز لتكون نقطة مضيئة في تاريخ مصر المشرف، وسيسطرها التاريخ من نور.

أرض الفيروز

وأضافت أن أرض الفيروز نالت اهتماما شديدا للغاية من القيادة السياسية، لذا وضعت الدولة تنمية سيناء على رأس أولوياتها، وحرصت الحكومة خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 23/24، على وضع مخصصات مالية كبيرة لتنفيذ مشروعات تنموية في التعليم والصحة والنقل والزراعة، واستكمالا لخطة العام الجاري.