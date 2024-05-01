الأربعاء 01 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

دعاء زهران: أبناء سيناء يقدرون دور الرئيس فى تنمية أرض الفيروز والقضاء على الإرهاب

الدكتورة دعاء زهران
الدكتورة دعاء زهران

أشادت الدكتورة دعاء زهران، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، بإطلاق اسم الرئيس السيسي على إحدى مدن الجيل الرابع الجاري إنشاؤها بمنطقة العجرة بشمال سيناء.

 الإرهاب الأسود

وأوضحت زهران، أن اطلاق اسم الرئيس السيسي لهذه المدينة، هي لمسة وفاء وتقديراً بالدور الكبير الذي قام به منذ عام 2013 وحتي الان، حيث شهدت محافظة شمال سيناء فى عهد الرئيس السيسي نهضة حقيقة فى جميع المجلات، بالإضافة إلى القضاء على الأرهاب الأسود الذي كان يقتل ويروع المواطنين.

txt

فى ذكرى تحرير سيناء.. الشيخ عيسى الخرافين: زراعة ٧٠٠ ألف فدان فى أرض الفيروز وقادرة على سد العجز فى المحاصيل الزراعية

وأشارت إلى أن عمليات التنمية الشاملة وغير المسبوقة التي حظيت بها سيناء الغالية، في عهد الرئيس السيسي، رسمت مستقبلاً مشرقاً لأرض الفيروز لتكون نقطة مضيئة في تاريخ مصر المشرف، وسيسطرها التاريخ من نور.

txt

مصر تخوض حرب تنمية شاملة على «أرض الفيروز»

أرض الفيروز

وأضافت أن أرض الفيروز نالت اهتماما شديدا للغاية من القيادة السياسية، لذا وضعت الدولة تنمية سيناء على رأس أولوياتها، وحرصت الحكومة خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 23/24، على وضع مخصصات مالية كبيرة لتنفيذ مشروعات تنموية في التعليم والصحة والنقل والزراعة، واستكمالا لخطة العام الجاري.

مواد متعلقة

بكري خلال تدشين مدينة السيسي بسيناء: الرئيس وضع أرض الفيروز على خريطة التنمية

فى ذكرى تحرير سيناء.. الشيخ عيسى الخرافين: زراعة ٧٠٠ ألف فدان فى أرض الفيروز وقادرة على سد العجز فى المحاصيل الزراعية

دور قبائل سيناء في تحرير أرض الفيروز (فيديو)
الجريدة الورقية