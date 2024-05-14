الاكتفاء الذاتي من اللحوم قيد التطوير مع استمرار الاعتماد على الاستيراد الجزئي

يلبي الإنتاج المحلي يلبي 55% من احتياجات السوق من اللحوم، بينما يتم استيراد الباقي، ويتم تحديد أسعار اللحوم بناءً على تكلفة الاستيراد وسعر التكلفة للمربي لضمان هامش ربح معقول.

تربية الماشية

وخصصت الدولة 8 مليارات جنيه بفائدة 5% لتمويل مشروع قومي لتربية الماشية لزيادة الإنتاج المحلي، ويتم فتح باب استيراد رؤوس الماشية مؤقتًا خلال عيد الأضحى لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأكدت الحكومة على أهمية تحديد سعر عادل للحوم يأخذ بعين الاعتبار تكاليف الإنتاج واختلاف الأسعار حسب المنطقة ونوع اللحم، وتسعى الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك مع ضمان سعر عادل ومنع الاستغلال.

يتم تحديد سعر الأسماك بناءً على آلية العرض والطلب مع مراعاة تكاليف الإنتاج وأسعار المواسم، وتُشرف كيانات تابعة للدولة على منظومة الأسماك للمساعدة في تحقيق التوازن في السوق.

مجالات الأسماك

وفيما يتعلق بالأسماك، قال السيد القصير وزير الزراعة: «نحن مع السعر العادل ومنع الاستغلال، ولكن أيضا مع الحفاظ على استدامة المنتج»؛ من أجل منع خروج بعض الوحدات الإنتاجية في مجالات الأسماك والدواجن واللحوم من السوق.

وأكد أن آلية تحديد سعر الأسماك تعتمد على العرض والطلب، قائلا: «المسألة عرض وطلب طالما لا يوجد استغلال، مسالة ارتفاع الأسعار أو عدم مناسبتها؛ ليست مسألة عشوائية هناك مكونات تكلفة وأسعار مواسم للسمك ببعض الأحيان، ومنظومة السمك بها كيانات تابعة للدولة بتحقق قدر كبير من التوازن».