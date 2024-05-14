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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاتحاد السكندري يفاوض خالد جلال لخلافة العشري

خالد جلال
خالد جلال

اقترب خالد جلال المدير الفني السابق لفاركو من تولى منصب مدرب لفريق الكرة بنادي الإتحاد السكندري  خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تراجع نتائج الفريق فى بطولة الدورى العام وآخرها الهزيمة أمام سموحةبهدفين دون رد فى الدورى. 

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وكشفت مصادر مقربة من إدارة الإتحاد ان مجلس الإدارة نجح فى التوصل لإتفاق مناسب مع خالد جلال أملا فى التواجد بالمربع الذهبي نهاية الموسم. 
وخلال ساعات سيتم الانتهاء من تفاصيل العقد فى ظل العلاقه الودية التى تجمع خالد جلال مع محمد مصيلحى رئيس النادي.
وكان خالد جلال قد رفض عرضا رسميًا منذ أيام في الدورى الليبى.

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