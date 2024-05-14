نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة فرع محافظة البحيرة ، برئاسة الدكتورة أمل زكريا قطب - مقررة المجلس القومي للطفولة والأمومة ،واللجنه العامة لحماية الأطفال بالبحيرة ، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة،وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة محمد كجك، ندوة تثقيفية بوحدة طب ناصر بدمنهور بحضور الدكتورة أمل هارون مديرة الوحدة ، وفضيلة الشيخ رجب المصري - ممثل الأزهر الشريف ، أميمه المسيري - مقرره اللجنه الفرعيه لحمايه الطفل بدمنهور ، والدكتورة نشوى اسماعيل ،والدكتورة نرمين مسلم- ممثل الإدارة الصحيه بدمنهور.

حيث تناولت الندوة كيفية رصد حالات الأطفال المعرضين للخطر والتوعيه بمخاطر زواج الأطفال والتفكك الأسري، والوقاية من المخاطر التى تعرض الأطفال للخطر وأهميه إجراء فحص ما قبل الزواج والتوعية ببعض الأمراض مثل (الثلاسيميَّا )هو اضطراب دم وراثي يؤدي إلى انخفاض نسبة الهيموجلوبين في الجسم عن المعدل الطبيعي. واهميه هيموجلوبين خلايا الدم الحمراء .

وأشار ممثل الأزهر إلى ضرورة الإهتمام بمرحلة الطفولة ،كونها مرحلة اساسية في بناء شخصية الطفل، فقد أوجب الإسلام على الآباء توجيه أبنائهم توجيهًا سليمًا صحيحًا، وجعل ذلك فرضًا عليهم، بل وقَد كَفَل الإسلام للطِّفل حقوقًا كثيرةً؛ تبدأُ بالعِنايةُ بالطِّفل قبلَ أنْ يدخُل إلى رَحِم أُمِّه بالإضافة لعدم التفرقه بين الأبناء.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتفعیل منظومة حماية الطفل وتنفيذ برنامج التوسع في حصول الأطفال المعرضين للخطر على كامل حقوقهم والتعرف ( على الممارسات الضارة للأطفال ، وخط النجدة 16000 )