الأسهم اليابانية : "نيكاي" يرتفع قبيل انتهاء موسم إعلان نتائج الشركات

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء 14 مايو، في تعاملات غابت عنها المحركات الواضحة وسط ترقب المتعاملين لصدور بيانات التضخم في الولايات التحدة ونهاية موسم إعلان نتائج الشركات.

الأسهم اليابانية

وأغلق نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية مرتفعا بما يصل الى نحو 0.46% ليصل الى مستوى 38356.06 نقطة، مع ارتفاع 125 من الأسهم المدرجة عليه البالغ عددها 225 فيما انخفض 100 سهم بعد جلسة هادئة نسبياً.

وعلى نفس المنوال ارتفع ايضاً المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 0.25%.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل الى نحو 4.34%، ليكون أكبر داعمي المؤشر نيكاي.

وقفز سهم فوروكاوا إلكتريك فى أسواق الأسهم اليابانية بنحو 19%، في حين قفز سهم شركة التكرير إنيوس هولدنجز أكثر من 10% بعد إعلان نتائج خلال جلسة ما بعد الظهيرة.

وعلى الجانب الآخر، جاء سهما شركة الإنشاءات كاجيما وشركة توسوه كورب للكيماويات في مقدمة الخاسرين فى أسواق الأسهم اليابانية إذ هبط سهم كل منهما قرابة 9%.

وتعلن نحو 600 شركة نتائجها على مدار اليوم الثلاثاء والعدد ذاته تقريبا غداً الأربعاء، ليقترب موسم نتائج الشركات الحالي إلى حد كبير من نهايته.

أسواق الأسهم اليابانية

الأسهم اليابانية

وكان سهم دايوا سيكيوريتيز من الخاسرين البارزين فى أسواق الأسهم اليابانية خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، إذ خسر بما يصل نسبته نحو 6.82% بعد أنباء عن استثمار 51.9 مليار ين (331.78 مليون دولار) في بنك أوزورا، مما سيجعل الشركة أكبر مساهم في البنك.

فى حين تراجع سهم بنك أوزورا فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 0.91%، بحسب الاسواق العربية.

وهبط سهم شركة شيونوجي للصناعات الدوائية فى أسواق الأسهم اليابانية بأكثر من 4% بعد أن قالت إن علاجها لفيروس كورونا فشل في إظهار انخفاض كبير إحصائيا في الأعراض خلال تجارب.

وتراجع سهم شركة شوجاي للصناعات الدوائية فى أسواق الأسهم اليابانية أيضا بما يصل نسبته نحو 3.38% بعد تجربة ناجحة لعلاج منافس للهيموفيليا من شركة "نوفو نورديسك".