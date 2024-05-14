طريقة عمل أومليت بالفلفل الأخضر.. سريع التحضير

أومليت بالفلفل الأخضر من الوصفات السريعة والشهية التي يمكنك تحضيرها كوجبة إفطار صحية تمدك بالطاقة والكالسيوم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

أومليت بالفلفل الأخضر

طريقة عمل أومليت بالفلفل الأخضر

المقادير

- البيض : 4 حبات

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الفلفل الأخضر : نصف كوب (مفروم مكعبات)

- طماطم : 1 حبة (مفرومة مكعبات)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

في وعاء عميق، اخفقي البيض والملح والفلفل الأسود جيداً.

أضيفي البصل والفلفل الأخضر والطماطم.

اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس.

في مقلاة، حمّي الزيت ثم أضيفي خليط البيض.

اتركي الأومليت لنصف دقيقة على نار عالية ثم خففي النار حوالي 3 دقائق.

اسكبي الأومليت في طبق تقديم، وقدميه ساخناً إلى جانب طبق من السلطة والتوست المحمص.

فوائد تناول البيض

1- تعزيز الجهاز المناعي

يحتوي البيض على فيتامين أ، و D ، وحمض الفوليك، أحد أهم العناصر اللازمة لتحسين وتعزيز الجهاز المناعي لمحاربة الأمراض الخطيرة والفيروسية.

2- تحسين حالة الجلد

يُعد البيض مصدر ممتاز لفيتامين "أ"، وعنصر البيوتين والسيلينيوم، ولا شك أن كلاهما من العناصر المهمة والمفيدة لحماية وتحسين حالة الجلد، حيثُ يعمل فيتامين "أ" على إصلاح وتحسين حالة الجلد، بينما يساهم "البيوتين" في حفظ الجلد وكذلك الشعر وتنمية المواد المُغذية له، بينما يقي "السيلينيوم" البشرة من خطر أضرار الأكسدة.

3- تحسين الرؤية

يساهم البيض في تحسين الرؤية وخفض مخاطر الإصابة بأمراض العين المختلفة كالعمي والمياة البيضاء والزرقاء، لاحتوائه على فيتامين B2والبيوتين اللذان يحافظان على معدل الأيض.

4- استدامة إنتاج خلايا الدم

يعزز البيض من تكوين خلايا الدم الحمراء لاحتوائه على حمض الفوليك، وفيتامين B2.

5- تقوية بنية العظام

البيض هو مصدر جيد لفيتامين " D" اللازم لصحة وبناء العظام، بالإضافة إلى دوره في خفض مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعظام والمفاصل مثل هشاشة العظام أو الكساح أو التهاب المفاصل الروماتويدي.

6- الحفاظ على صحة الكبد

الكولين واحدة من أفضل المواد المغذية اللازمة لصحة الكبد، ولا شك أن البيض وحدة هو الذي قادر على توفير حصة جيدة من "الكولين" في الجسم لتنشيط عمل الكبد للقيام بدوره على أكمل وجه.

7- تحسين القدرات العقلية

يُنصح الأطباء بضرورة تناول الأطفال مزيد من البيض في وجبة الإفطار، لتنشط وتحسين ذاكرتهم وقواهم الذهنية، وذلك لاحتوائه على فيتامين B2، وحمض البانتوثنيك.