انهيار عقار جديد في الإسكندرية وإصابة شخص وتحطم سيارتين



أصيب شخص بجروح خطيرة إثر انهيار عقار قديم بمنطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية.

كان مامور قسم شرطة العطارين قد تلقى اخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد ورد بلاغ من الاهالى بانهيار عقار قديم تسببب فى تحطم سيارتان.

انتقل على الفور رجال المباحث وقوات الحماية المدنية بمعداتها لمكان الواقعه تقوم الحماية المدنية بالبحث تحت الانقاض عن وجود أى ضحايا

بالفحص والمعاينة تبين ان العقار قديم غير مشغول بالسكان تبين اصابه شخص تصادف تواجده اسفل العقار كما تبين تحطم سيارتان تصادف تواجدهم اسفل العقار

كان قدكان مأمور قسم شرطة كرموز تلقى إخطارًا من غرفة عمليات محافظة الأسكندرية بلاغًا من الأهالي يفيد بانهيار منزل قديم رقم 34 شارع مسجد التميمي، متفرع من شارع النيل بمنطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية.

انتقل مسئولو الحي وقوات الحماية المدنية وقسم شرطة كرموز وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص انهيار منزل قديم مكون من طابق أرضي وآخر علوي مأهول بالسكان.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية في إنقاد 11 شخصًا من أسرة واحدة، بينهم 3 أطفال، كما تم انتشال مصاب واحد من تحت أنقاض المنزل المنهار، فيما أنقذ الأهالي اثنين آخرين.. أسفر الانهيار عن تحطم سيارتين دون وقوع وفيات.

صرحت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الأسكندرية، أن الحادث لم يسفر عن وفيات، وأضافت رئيس الحي أن العقار صادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض منذ عام 2012، منوهة أن الحادث أسفر عن إصابة مواطن واحد فقط.

وأعطى المحافظ تعليماته فور سقوط العقار بتكثيف تواجد فرق الدفاع المدنى والإسعاف والحملة المركزية للمحافظة، مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والمستشفيات، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

تكمن المشكلة في العقارات الآيلة للسقوط التي تشكل أزمة شديدة الخطورة، خاصة أن أغلبها صادر له قرارات بالإزالة، أو الهدم، أو الترميم، ولكنها لم تنفذ، بسبب التنصل من مسئولية تحمل تكاليف الصيانة والترميم أو الهدم الجزئي بين المستأجرين، بنظام القانون القديم والمالك، أو بسبب خلو العقار من السكان وعدم وجود قانون يجبر صاحب العقار على تنفيذ قرار الهدم لمًا يشكله من خطورة على المارة بالشارع، الأمر الذي ينذر بكارثة، وتظهر توابعها من خلال مسلسل الانهيارات المتتالية بالإسكندرية.



