مستوطنون ينبطحون أرضًا خوفًا من الصواريخ خلال مظاهرة تطالب بالاستيطان في غزة..فيديو

هرب المتظاهرون اليمينيين المتطرفين في إسرائيل بسرعة بعد تحذير صفارات الإنذار من إطلاق صواريخ على سديروت في شمال قطاع غزة.

ونظم المتظاهرون مسيرة تطالب بعودة الاستيطان في قطاع غزة، حيث شوهد مئات المشاركين يحملون الأعلام الإسرائيلية ويغنون ويرقصون.

وعندما دوت صفارات الإنذار، بدأ المستوطنون في الهرب والذعر، بينما سجد آخرون على الأرض في محاولة للحماية من الصواريخ.

وأظهر مقطع فيديو بعضهم وهم يبحثون عن مكان آمن، ولكن أحدهم ناداهم بعدم الهروب وأن يستلقوا على الأرض بسرعة، قائلاً: "لا تهربوا! لا تهربوا، استلقوا على الأرض"، ثم بعد ذلك، استؤنفت المسيرة.

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها أطلقت رشقة صواريخ نحو سديروت "رداً على جرائم العدو الصهيوني ضد شعبنا".

شاهد الفيديو..

שדרות בזמן האזעקה לפני דקות אחדות

עצמאות שמח pic.twitter.com/ku40U0qaql — Shai Levy (שי לוי) (@shailevy6) May 14, 2024

وفي سياق متصل، جددت دولة قطر دعوة مجلس الأمن لاتخاذ القرار المناسب والعادل من خلال التوصية بقبول دولة فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة تحت البند الخامس من جدول الأعمال /الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة حول مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية المعنون بـ"قبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة (فلسطين)"، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقالت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء القطرية اليوم /الثلاثاء/ - "دولة قطر تؤكد أن دولة فلسطين تستوفي المعايير والشروط المطلوبة بموجب المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة؛ لهذا فإن القرار يمثل انتصارا مهما لأشقائنا الفلسطينيين، ويعطي فرصة جديدة لمجلس الأمن لاتخاذ موقف موحد للتوصية بقبول عضوية دولة فلسطين".

وأضافت "يجسد هذا القرار مقاصد الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية، خاصة مبدأ الحق في تقرير المصير، ومبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب، ومبدأ المساواة في السيادة، كما أن قبول دولة فلسطين بصفة عضو كامل العضوية يمثل خطوة أساسية لصالح تحقيق حل الدولتين، الذي يعتبر مدخلا رئيسيا للوصول إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وفقا للشرعية الدولية".