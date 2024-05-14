الخطوات والمستندات المطلوبة للتقديم لوظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم

وظائف التربية والتعليم 2024.. تفتح بوابة الوظائف الحكومية باب التقديم لأكثر من 18 ألف وظيفة معلم مساعد مادة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء ولمدة أسبوعين إلكترونيًا على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وتغطى الوظائف المعلن عنها 7 مواد منها: "اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، العلوم، الدراسات الاجتماعية، الحاسب الآلى، الرياضيات".

وتختص وظائف مسابقة التربية والتعليم بالمرحلة الابتدائية للصفوف الثلاثة الأخيرة (الرابع والخامس والسادس)، ويقتصر التقديم على الطريقة الإلكترونية عبر بوابة الوظائف الإلكترونية، ولن تقبل أى طلبات ورقية.

خطوات التقديم لوظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم

تسجيل الدخول إلى موقع بوابة الوظائف الحكومية.

اختيار أيقونة الوظائف أعلى الصفحة الرئيسية للموقع.

اختيار وظائف وزارة التربية والتعليم.

اختيار المحافظة التى سيتم التقديم على الوظائف بها، على أن تكون تلك المحافظة هى الكائن بها محل الإقامة المثبت فى بطاقة الرقم القومى

إدخال بياناتك الأساسية، مثل الاسم، والرقم القومى، السن، ومحل الإقامة، ووسائل التواصل من رقم الهاتف والبريد الإلكترونى.

ملء البيانات المتعلقة بالمؤهلات الدراسية والخبرات السابقة، والتى يجب أن ترفق بالمستندات الدالة عليها، على أن تكون جميع الأصول أصلية ملونة وبصيغة jpg

ضرورة سداد مبلغ مقداره 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية: البنك الأهلى، بنك مصر، بنك القاهرة.

المستندات المطلوبة للتقديم لوظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم

- صورة شخصية حديثة.

- بطاقة الرقم القومى سارية.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية.

- المؤهل الدراسى.

- الدبلوم التربوى للمؤهل والمؤهل الأعلى إن وجد.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

- شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة.

- إيصال الإيداع البنكي.