آخر موعد للتقديم في وظائف وزارة التربية والتعليم العمانية

حددت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان آخر موعد للتقديم في الوظائف التدريسية التي أعلنت عنها في وقت سابق.

وتغلق موقع وزارة التربية والتعليم في عُمان باب تلقي طلبات التقديم للوظائف التعليمية لعام 2024، يوم 4 أبريل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم العمانية توفر العديد من فرص العمل التدريسية لعام 2024، وتشمل الجامعات في مجالات التربية والدبلوم التربوي.

وفتحت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان باب التقديم في الوظائف التدريسية بدءًا من يوم 13 مارس 2024.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات السلطان هيثم بن طارق التوجيهات بضرورة استدامة التوظيف لجميع الباحثين عن العمل في مختلف القطاعات.

شروط وظائف وزارة التربية والتعليم العمانية:

يجب أن يكون المتقدم لوظائف وزارة التربية والتعليم حاملًا للجنسية العمانية. يشترط أن يجتاز المتقدم لوظائف وزارة التربية والتعليم المقابلة الشخصية وأن يكون لائقًا طبيًا. حصول المتقدم لوظائف وزارة التربية والتعليم على مؤهل جامعي تربوي أو أي مؤهل جامعي بشرط أن يكون مضافًا إليه دبلومة التأهيل التربوي. يجب على المتقدم لوظائف وزارة التربية والتعليم أن يجتاز اختبارات وظيفة معلم والتي تقوم بتنظيمها وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان.

أوراق وظائف وزارة التربية والتعليم العمانية :

حددت وزارة التربية والتعليم العمانية الأوراق اللازمة للتقديم على طلب وظيفة في وزارة التربية والتعليم والأوراق هي: