وظائف التربية والتعليم 2024.. التفاصيل الكاملة للتقديم

وظائف التربية والتعليم 2024.. منذ إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مسابقة جديدة لتلبية حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يكثف الكثير من المواطنين البحث عن الوظائف الشاغرة خاصة أنها تخطت 18 ألف وظيفة.

موعد التقديم على وظائف التربية والتعليم

ويمكن التقديم على الوظائف وفقًا لـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفترة من يوم 14 - 27 مايو وذلك لتلبية حاجة وزارة التربية والتعليم للتعاقد على وظيفة معلم مساعد معلم مادة للصفوف الابتدائية الرابع- الخامس- السادس.

شروط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية

حسن السير والسلوك.

ألا يزيد سنه عن 40 عاما من تاريخ نشر الإعلان.

أن يكون تقديره العام مقبول على الأقل.

اجتياز كافة الاختبارات والتدربيات الخاصة بالوظيفة.

يجب سداد مبلغ 26 جنيه لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في أحد فروع بنوك ، بنك مصر، بنك القاهرة- البنك الأهلي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف التربية والتعليم

الموقف من أداء الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.

توفر صحيفة الحالة الجنائية والمؤهل الدراسي.

وجود صورة الشخصية للمتقدم

توفر بطاقة الرقم القومي.

الدبلوم التربوي والمؤهل الأعلى كدرجة الماجستير أو الدكتوراه إن وجد.

طريقة التقديم على وظائف التربية والتعليم

في البداية الدخول على بوابة الوظائف الحكومية

إدخال المستندات والأوراق المطلوبة

يجب رفع المستندات الأصلية

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