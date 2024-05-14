محافظ الجيزة ورئيس حماية المستهلك يقودان حملة رقابية على المخابز والسلاسل التجارية

لمراقبة الأسعار السلع الأساسية والاستراتيجية

قاد محافظ الجيزة وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك حملة رقابية مُكبرة وموسعة بالمحافظة للرقابة وإحكام السيطرة علي الأسواق ومتابعة تخفيضات أسعار السلع الأساسية.



وقد أوضح اللواء أحمد راشد ان المتابعات الميدانية تأتي في اطار توجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمتابعة موقف الأسواق والأسعار على أرض الواقع لكي يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة لرفع العبء عن كاهل المواطنين .



بدأت الجولة بتفقد المحافظ ورئيس الجهاز عددا من المخابز بشوارع خاتم المرسلين وجمال الدين الافغاني بحي العمرانية لمُتابعة تطبيق قرار أسعار الخبز السياحي ومواصفات وأوزان رغيف الخبز طبقاً للقرارات الصادرة في ذلك الصدد والتأكد من الالتزام بتخفيض الأسعار حتى لا يتعرض أصحاب المخابز لعقوبات في ظل تشديد الرقابة .



كما التقي محافظ الجيزة ورئيس جهاز حماية المستهلك بعدد من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ومدى رضائهم عن جودة الخبز بعد تراجع أسعار الخبز السياحي.

واشار اللواء أحمد راشد ان المعيار الأساسي هو رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز مؤكداً علي استقبال شكاوي المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها من خلال أجهزة المحافظة ومديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين قائلاً "غير مسموح التلاعب بوزن وسعر رغيف الخبز وايلي هيخالف هيتحاسب " .

وتابع المحافظ ورئيس الجهاز الحملة الرقابية بتفقد عدد من السلاسل التجارية لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة للسلع الغذائية والاستراتيجية .

حيث شملت الجولة تفقد السلاسل التجارية " خير زمان ، علام ، العثيم ، مكاوي " بشوارع خاتم المرسلين وترعة الزمر ونصر الدين بحي العمرانية .

و أكد المحافظ ان هناك تحسن ملحوظ في اسعار العديد من السلع الأساسية مؤكداً ان العديد من السلاسل التجارية قد استجابت لمبادرات تخفيض الأسعار خاصه في ظل الجهود والإجراءات التي نفذتها الدولة للسيطرة علي سعر الصرف و الدولار .

وقد أكد اللواء أحمد راشد أن المحافظة بها العديد من الأسواق والسلاسل التجارية وحركة كبيرة للتجارة والبيع الأمر الذي يتطلب مراقبة ومتابعة دورية من كافة الاجهزة علي مدار اليوم لتحقيق السيطرة علي الاسعار ومواجهة اي ممارسات خاطئة او احتكارية وضمان توفير السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين .

وفي نهاية الجولة أعرب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن خالص تقديره وشكره لرئيس جهاز حماية المستهلك على زيارته لمحافظة الجيزة ، مثمنآ دور الجهاز وجهودة الملموسة لمتابعة الإلتزام بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة وضبط الأسعار فى الأسواق المصرية فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون .

مؤكداً انه تلاحظ خلال الجولة الميدانية علي السلاسل التجارية بمحافظة الجيزة التزام العديد من المتاجر بنسب التخفيضات للسلع الأساسية وان هناك استجابة جيدة مشيراً إلى استمرار مراقبة الأسواق بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقاً للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون .

وأعرب السجيني عن سعادته وتقديره لمعالي محافظ الجيزة علي الدعم الدائم من أجل منظومة حماية المستهلك، وأننا نتطلع إلي مزيد من التعاون في الفترة المقبلة للإرتقاء بمنظومة حماية المستهلك، من أجل خدمة جموع المستهلكين .