طريقة تحضير سمك مشوي بالليمون والكزبرة في الفرن

السمك من المأكولات البحرية الشهية التي يفضلها الكبار والصغار لمذاقه الطيب وفوائده المتعددة فمن الممكن تناوله مقلي أو مشوي أو في الفرن أو على الفحم.

ويحتوي السمك على فوائد عديدة أبرزها تعزيز صحة القلب والشرايين، اكتساب الدهون الصحية، مصدر مناسب للبروتينات، تعزيز صحة الأعصاب والدماغ، زيادة معدلات التركيز وتحسين الذاكرة.

واليوم نقدم لكِ طريقة تحضير سمك مشوي بالليمون والكزبرة بالفرن بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- السمك : 1 حبة (حجم متوسط منظفة جيداً)

- البصل : 2 حبة (حجم متوسط ومقطع إلى شرائح)

- الليمون : 2 حبة (مقطع إلى شرائح)

- الثوم : 3 فصوص (مفروم)

- البطاطس : كيلو (مقشّرة وحجم صغير)

- كزبرة خضراء : كوب (مفرومة)

- فلفل رومي : 1 حبة (مقطّع إلى شرائح)

- ملح : 2 ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- الكمون : 2 ملعقة صغيرة

- ورق غار : 2 ورقة

- الفلفل الحار : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- بقدونس : ربع كوب (مفروم)

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي السمكة في وعاء، وتبّليها بالملح والفلفل الأسود والكمون.

ضعي السمكة على ورقة قصدير، ثم احشيها بنصف كمية البصل، والكزبرة، والليمون الحامض، والفلفل الحار، والثوم، وورق الغار، والبطاطس، والفلفل.

وزعي زيت الزيتون والكمية المتبقية من البصل والليمون فوق السمكة.

أغلقي ورق القصدير وغلّفي السمكة جيداً، ثم ضعيها في صينية فرن.

زيدي البطاطس والبقدونس في الصينية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة ساعة حتى تنضج المكونات تماماً.

أخرجي الصينية من الفرن، ثم ارفعي ورق القصدير، وقدّمي السمكة ساخنة.