وفقاً لتصنيف تايمز البريطاني.. الجامعة المصرية اليابانية تحصد المركز الأول محليًا 

أعلن الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية للعلوم والتكنولوجيا في الإسكندرية، عن حصاد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، وفقاً لتصنيف تايمز البريطاني Times Higher Educationللجامعات الشابة لعام 2024، كما حصدت الجامعة المركز رقم 106 عالميًا.

أكد رئيس الجامعة المصرية اليابانية في الإسكندرية، أن حصاد الجامعة للمركز الأول في مصر يعد نتاج الدعم الكبير من الحكومتين المصرية واليابانية للجامعة ولدعم مجلس امناء الجامعة وهيئة الجايكا .كما يأتى تتويج للجهود البحثية المتميزة في الجامعة والتعاون مع كبرى الجامعات اليابانية المرموقة ووجود العلماء ذوي الكفاءة العالية والجهاز الأداري والطلاب المتميزين والتعاون مع الجهات الصناعية،مشيدا، بجهود أعضاء لجنة التصنيف الخاصة بالجامعة.

الجدير بالذكر انه تم تصنيف الجامعة المصرية اليابانية للعلوم و التكنولوجيا E-JUST بالمنافسة مع الجامعات التي تم إنشاؤها قبل 50 عامًا أو أقل. وان هذا التصنيف يعد انجازاً كبيراً للجامعة المصرية اليابانية خاصة مع مرور 14 عامًا فقط على إنشائها.

كان قد اعلن الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية - اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في الإسكندرية، عن تصدر الجامعة المصرية اليابانية (E-JUST) تصنيف الجامعات المصرية المصنفة فى تخصص الهندسة وعددها 72 حيث جاءت الجامعة فى المراكز 401 - 500 عالميا بالتساوىمع جامعة أسوان..أوضح أن هذا الترتيب الذى وضع تخصص الهندسة للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ضمن أفضل 500 جامعة عالمياً نتاج للجهود البحثية المتميزة والتعاون بين الجامعة والجامعات اليابانية المرموقة والتعاون مع الجهات الصناعية والدعم الكبير من حكومتى مصر واليابان ومجلس الامناء وهيئة الجايكا..مشيرا الى أنه قد تم تصنيف الجامعة فى تخصص العلوم الفيزيائية فى المركز 601 - 800 عالمياً مما يضعها بعد 4 جامعات من 24 جامعة مصرية مصنفه فى هذا التخصص.