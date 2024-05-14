فاران يقترب من الدوري السعودي

دخل النجم الفرنسي رفاييل فاران حسابات الأندية السعودية للتعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، وذلك بعد إعلان مانشستر يونايتد رحيل المدافع رسميًا عن صفوف النادي.

وأعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم رحيل رفائيل فاران عن الفريق بنهاية الموسم، وذلك ضمن خطة المانيو لإعادة هيكلة الفريق استعدادًا للفترة المقبلة.

وذكرت تقارير سعودية اليوم أن فاران يحظى باهتمام ناديي النصر و الاتحاد للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل لدعم دفاعاتهم، حيث يعد صاحب الـ32 عامًا إضافة كبيرة لدفاع أي فريق ينضم له.

القادسية السعودي يسعى للتعاقد مع ساديو ماني

وضعت إدارة نادي القادسية السعودي أعينها على النجم الدولي السنغال ساديو ماني لاعب فريق النصر للتعاقد معه ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لها اليوم أن نادي القادسية يسعى للتعاقد مع ساديو ماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد أنباء خروجه من حسابات مدرب النصر للفترة المقبلة.

ونجح نادي القادسية في ضمان صعوده رسميًا إلى دوري المحترفين السعودي للموسم المقبل بعد تصدره جدول ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى.