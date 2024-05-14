تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، والدكتور عمرو البشبيشى نائب المحافظ، أعمال المرحلة الأولى من تطوير ساحة ميدان المسجد الإبراهيمى بدسوق وساحة مسجد سيدى ابراهيم الدسوق، وذلك لتنشيط السياحة الدينية، وإعادة الوجه الجمالى والحضارى لدسوق، التى تعد من أهم المدن المصرية سياحيًا.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تنفيذ مشروع تطوير ساحة ميدان المسجد الإبراهيمى بدسوق خلال ثلاث مراحل متتالية بمساحة إجمالية 9.5 فدان تقريبًا، وتطوير ساحة المسجد الرئيسية علي مساحة 5000 م2 بتكلفة إجمالية حوالى 6 مليون جنية خلال 6 أشهر تقريبًا، كما تتضمن خطة التطوير أيضًا حديقة المسجد الإبراهيمى، بالإضافة إلى تطوير أماكن إنتظار السيارات.

وأضاف أن أعمال المرحلة الأولى من تطوير ساحة ميدان المسجد الإبراهيمى بدسوق ، تضمنت وضع الطبقة الخرسانية ورفع المناسيب وتحديد القواعد الخرسانية التى يقام عليها سور الساحة بحرم المسجد الإبراهيمى، طبقًا لخرائط الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، ومراجعة جهاز التنسيق الحضارى بالقاهرة، حيث تتم جميع الأعمال وفق رسومات هندسية تصميمية، وأخرى تنفيذية من أعرق بيوت الخبرة الهندسية فى مصر.

وأوضح أن أعمال تطوير ساحة مسجد سيدى إبراهيم الدسوقى، تساهم فى تحسين المظهر الجمالى للمسجد والمناطق المحيطة به، وتساهم فى تعزيز التفاعل الإجتماعى بين أفراد المجتمع، وتوفر مساحة أكبر للمصلين والزوار، مشيرًا أن المسجد أحد أشهر المساجد فى مصر، ويقصده ملايين الزائرين من مختلف أنحاء العالم، ويضم ضريح سيدى إبراهيم الدسوقى أحد أشهر الأولياء الصالحين فى مصر.

تنفيذ أعمال التطوير بأعلى جودة وبأسرع وقت

شدد نورالدين، على ضرورة تنفيذ أعمال التطوير بأعلى جودة وبأسرع وقت، مع مراعاة الحفاظ على الطابع الدينى للميدان، مؤكدًا على أهمية تطوير ساحة الميدان الإبراهيمى بدسوق، لما لها من أهمية دينية وثقافية وسياحية.