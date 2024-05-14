نازحون في رفح يهيئون مدرسة مدمرة للأونروا للإيواء فيها.. فيديو

انتقلت مجموعة من النازحين الفلسطينيين إلى مدرسة في خان يونس، وهي تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وقد تعرضت المدرسة لأضرار جسيمة جراء القصف الإسرائيلي.

وحاولت المجموعة إزالة الحطام والأنقاض من بعض الفصول الدراسية التي تحولت إلى مأوى.

وتعرضت المدرسة، التي تقع في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، لأضرار كبيرة، وقامت عائلات نزحت من مدينة رفح الجنوبية المجاورة للحدود المصرية بتنظيف بعض الغرف الصفية وإزالة الحطام وإصلاح بعض الأضرار، ثم استقروا في المكان.

وأفادت وكالة الأونروا بأن حوالي 450 ألف فلسطيني تم تهجيرهم قسرًا من رفح جنوب قطاع غزة منذ السادس من الشهر الحالي، من إجمالي 1.3 مليون فلسطيني كانوا قد لجأوا إليها قبل عدة أشهر، وأن سكان رفح يعانون من الإرهاق المستمر والجوع، والأمل الوحيد هو وقف إطلاق النار.

وصورت إسرائيل رفح على أنها آخر معقل للفصائل الفلسطينية المقاتلة، وتجاهلت تحذيرات الولايات المتحدة وحلفائها من أن أي هجوم واسع هناك سيكون كارثيًا على المدنيين.

في الوقت نفسه، أعادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -أكبر الفصائل- تجميع صفوفها، وتقاتل القوات الإسرائيلية في أجزاء من غزة التي تعرضت للقصف والاجتياح من قبل إسرائيل في وقت سابق منذ سبعة أشهر، وبالإضافة إلى قصف رفح، تقوم إسرائيل بقصف مناطق أخرى في شمال قطاع غزة، الذي عزلته القوات الإسرائيلية إلى حد كبير منذ عدة أشهر، وتقول مسؤولو الأمم المتحدة إن هناك "مجاعة كاملة" هناك.

تفاقم حدة ونطاق الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين

ومنذ استيلاء القوات الإسرائيلية على معبر رفح الحدودي مع مصر، توقف تدفق المساعدات من هناك، وأصدرت مصر أقوى اعتراض لها حتى الآن على الهجوم الإسرائيلي، قائلة إنها تعتزم الانضمام رسميًا إلى قضية جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، على خلفية الدعوى المتعلقة بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.

وأشار بيان وزارة الخارجية المصرية إلى "تفاقم حدة ونطاق الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين".