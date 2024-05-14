"العدل الدولية" تبت في هجوم إسرائيل على رفح يومي 16 و17 مايو

أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسات حول هجوم رفح خلال يومي 16 و17 مايو الجاري، وذلك في نبأ عاجل أفادت به فضائية سكاي نيوز عربية.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "أونروا" أن المناطق الداخلية في رفح الفلسطينية تحولت إلى مدينة أشباح.

أكثر من مليون شخص نزحوا لرفح

وأكدت وكالة "أونروا" أنه من الصعب تصديق أن أكثر من مليون شخص قد لجأوا إلى داخل رفح الفلسطينية خلال الأسبوع الماضي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي أنه قد استولى على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بالكامل، وأكد أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة في المنطقة.

ووفقًا لوكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه قتل 20 مسلحًا واكتشف 3 أنفاق خلال عملية استيلائه على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وأكد أن معبر كرم أبو سالم مغلق وسيتم فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأعلنت هيئة المعابر في غزة أن حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم توقفت، وأكدت إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية في المعبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس الاثنين عن هجومه على أهداف تابعة لحركة حماس شرق مدينة رفح الفلسطينية.

ويأتي ذلك بعد قرار "مجلس الحرب بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب"، وتم إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة.

وقال اللواء سيد الجابري، الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب المصري، إن الطرف الثاني في حرب غزة هو شعب قهر وطرد من أرضه ومحتل منذ 75 عامًا، ولديه رغبة قوية في التحرر.

وأضاف الجابري خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز" أن القرارات التي صدرت لصالح القضية الفلسطينية لم يتم احترامها من الطرف الآخر.

وأوضح أن تجربة الجزائر دفعت الثمن بمليون شهيد، وقال إن الشعب الفلسطيني لديه رغبة قوية في تحرير نفسه.