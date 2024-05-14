الهلال يبحث تكرار إنجازه القياسي في الدوري السعودي

يبحث الهلال عن تكار إنجازه القياسي في الدوري السعودي بعد حسم اللقب بشكل رسمي قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

ويأمل الهلال في عدم الخسارة في المباريات القادمة أمام النصر والطائي والوحدة حتى يفوز بالدوري دون هزيمة ويُكرر إنجازه السابق ويريد الحفاظ على ذلك في آخر 3 مباريات متبقية، حتى يفوز باللقب بلا هزيمة.

وكان الهلال قد فاز باللقب بلا هزيمة في موسم 2010-2011، بعدما حصد 64 نقطة، خلال 26 مباراة حقق فيهم الفوز 19 مرة وتعادل 7 مرات، وحقق الشباب والأهلي نفس الإنجاز في الموسم التالي 2011-2012، وموسم 2014-2015.

ومن المقرر أن يخوض الهلال أقوى مبارياته في الجولات الثلاث القادمة ضد النصر عندما يحل عليه ضيفًا في الجولة 32 من الدوري السعودي الجمعة المقبلة 17 مايو الجاري.