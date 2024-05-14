الثلاثاء 14 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الهلال يبحث تكرار إنجازه القياسي في الدوري السعودي

بوابة الوفد الإلكترونية

يبحث الهلال عن تكار إنجازه القياسي في الدوري السعودي بعد حسم اللقب بشكل رسمي قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

ويأمل الهلال في عدم الخسارة في المباريات القادمة أمام النصر والطائي والوحدة حتى يفوز بالدوري دون هزيمة ويُكرر إنجازه السابق ويريد الحفاظ على ذلك في آخر 3 مباريات متبقية، حتى يفوز باللقب بلا هزيمة.

وكان الهلال قد فاز باللقب بلا هزيمة في موسم 2010-2011، بعدما حصد 64 نقطة، خلال 26 مباراة حقق فيهم الفوز 19 مرة وتعادل 7 مرات، وحقق الشباب والأهلي نفس الإنجاز في الموسم التالي 2011-2012، وموسم 2014-2015.

ومن المقرر أن يخوض الهلال أقوى مبارياته في الجولات الثلاث القادمة ضد النصر عندما يحل عليه ضيفًا في الجولة 32 من الدوري السعودي الجمعة المقبلة 17 مايو الجاري.

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