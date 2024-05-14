توريد 206 آلاف طن قمح بشون وصوامع المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، استمرار الشون والصوامع، في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2024 ، حيث تم توريد 206467 طناً و93 كيلو جراماً ، من الأقماح منذ بدء الموسم ، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، وذلك لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح ، مشيراً إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة، بلغت 216 ألف فدان لهذا العام.

وشدد المحافظ، على ضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع ، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين ، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن ، بالتعاون مع مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية ، لمتابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً ، لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع.

ووجه المحافظ ، وكيل وزارة التموين بالمنيا، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات التي تستخدم القمح المحلي ، بشكل مخالف للقانون ، بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين ، مع تفعيل قانون حظر نقل أي كميات من القمح خارج حدود المحافظة ، إلا بتصريح من مديرية التموين ، ومصادرة الكميات المضبوطة ، وتحرير محضر للسيارات المخالفة للقانون بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جانبه أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم ، وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن أعمال التوريد بدأت الإثنين 15 أبريل الماضي وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم ، لافتاً ، إلى المتابعة الدورية لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة ، فضلاً عن تذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين ، وفقاً للقواعد والإشتراطات اللازمة ، وحفاظاً على سلامة المحصول بإعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية المهمة ، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، قد أعلن بدء موسم توريد محصول القمح للعام الحالي 2024 الاثنين 15 إبريل الجارى ، بكافة صوامع وشون المحافظة ، موجهاً بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية ، وتذليل أية عقبات قد تواجه الموردين ، و تكوين لجان متابعة للإشراف على عملية التوريد ، إلى جانب تشكيل غرف عمليات فرعية بمديرية التموين ، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة .

أكد المحافظ ، جاهزية 42 موقعا تخزينياً لإستقبال الأقماح خلال الموسم الحالى ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وضمن خطة الدولة للإكتفاء الذاتى وتوفير مخزون آمن ، من محصول القمح بوصفه محصولاً استراتيجيا ، خاصة فى ظل ما يشهده العالم من اضطرابات وأزمات اقتصادية وسياسية ، لافتا ، إلى أن المنيا تسعى للمحافظة على كونها من المحافظات الأولى فى زراعة و توريد القمح ، حيث حققت فى العام الماضى نسبة توريد تجاوزت المستهدف بنسبة 135% .

أشار المحافظ، إلى أهمية تكثيف حملات توعية الموردين بكافة سبل الدعم المقدمة من الدولة ، وتحفيزهم لعمليات التوريد وفقا لقرار مجلس الوزراء ، بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين ، ليصل سعر الإردب إلى 2000 جنيها نقاوة 23.5 قيراط ، و1950 جنيه نقاوة 23 قيراط و1900 جنيها نقاوة 22.5 لموسم العام الحالى