دورات تدريبية وورش عمل بمراكز شباب المنيا

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، برئاسة مندي عكاشة مدير المديرية، تنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالإهتمام بمراكز الشباب بوصفها مراكز مجتمعية لتنمية مهارات واكتشاف مواهب فئة الشباب والنشء ، من أبناء المحافظة واستثمار طاقاتهم.

من جانبه استعرض مندى عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، جهود المديرية على مدار شهر ابريل الماضي حيث تنوعت الأنشطة والفعاليات التي نظمتها إدارة الشباب بين دورات وورش عمل تدريبية ، لتعليم بعض المهارات في مجالات ( صناعة المنظفات والعطور ـ الريزن ـ الصناعات الغذائية)، بالإضافة لعقد ندوات تثقيفية حول (كيفية مجابهة المخدرات ـ تطوير الذات ـ أخطار الهجرة غير الشرعية ـ المخلفات الإلكترونية).

وأضاف عكاشة، أن إدارة تنمية النشء، نفذت العديد من الأنشطة والبرامج بمراكز الشباب ، شملت برنامج تنمية الوعى الثقافي العلمي ، وإطلاق المهارات الإبداعية لتنمية مهارات النشء ، والذى ضم بداخله مجموعة من الأنشطة المتنوعة منها ، ( المشاركة في الملتقى الختامي للمؤتمر الثاني للنشء تحت شعار "بناء جيل"ـ لقاء عن مخاطر قنوات ديزنى ومواقع التواصل الاجتماعي).

ونظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني ، برنامج تثقيف سياسى بمراكز الشباب ومعسكر ختامى لبرنامج التعليم المدني ، فيما استكملت إدارة الرياضة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ، في ألعاب ، (الملاكمة - تنس الطاولة- المصارعة) ، وذلك فى إطار توسيع قاعدة ممارسة الرياضة على مستوى مراكز المحافظة ، إلى جانب تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والتثقيفية لتشجيع ممارسة الرياضة.

كما نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني ، برنامج تثقيف سياسى بمراكز الشباب ومعسكر ختامى لبرنامج التعليم المدني ، فيما استكملت إدارة الرياضة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ، في ألعاب ، (الملاكمة - تنس الطاولة- المصارعة) ، وذلك فى إطار توسيع قاعدة ممارسة الرياضة على مستوى مراكز المحافظة ، إلى جانب تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والتثقيفية لتشجيع ممارسة الرياضة.

جديرا بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، قد قامت بتنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة ، و تنوعت الأنشطة والفعاليات التي نظمتها إدارة تمكين الشباب بين دورات تدريبية ، لتعليم بعض المهارات منها "علمني حرفة" دورة تفصيل وخياطة "مشوارى" لتنمية المهارات واستكملت إدارة الرياضة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في ألعاب الملاكمة - تنس الطاولة- المصارعة وذلك فى إطار توسيع قاعدة ممارسة الرياضة على مستوى مراكز المحافظة إلى جانب تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والتثقيفية بمراكز ملوي والمنيا وديرمواس، والتي شملت تنفيذ برنامج معسكرات "حياة كريمة" - ندوة عن عيد الأم وانتصارات العاشر من رمضان من خلال مشروع "ريحانة"- المشاركة في رواق الأزهر للطفل والأسرة فيما نفذت إدارة تنمية الشباب وندوة عن التوعية بتصحيح المفاهيم الخاطئة ، فضلاً عن تنظيم دورات تدريبية عن إدارة الأزمات والكوارث.