حسام الشاعر ضمن أقوى قادة السياحة والسفر بالشرق الأوسط

للعام الثانى على التوالى

اختارت مؤسسة فوربس الشرق الأوسط الخبير السياحى الشهير حسام الشاعر ضمن قائمة أقوى قادة السياحة والسفر فى الشرق الأوسط عام 2024، للعام الثانى على التوالى.

وكشفت مؤسسة فوربس عن أن اختيار رجل الأعمال حسام الشاعر ضمن قائمة أقوى قادة السياحة والسفر فى الشرق الأوسط تتويجًا لجهوده المبذولة فى تطوير مشروعات سياحية عالمية حققت قيمة مضافة للسياحة فى مصر والشرق الأوسط.

وأكدت فوربس أن رجل الأعمال حسام الشاعر بدأ طريق النجاح منذ ٤٠ عامًا بإنشاء بلو سكاى أول شركة سياحه وتوالت بعدها شركاته الخاصة من سكاى ماكس وغيرها والتى شهدت على جذب الآلاف من السياح حول العالم وحققت إشادات محلية وعالمية.

واختارت فوربس رجل الأعمال حسام الشاعر ضمن الشخصيات المؤثرة لأنه أسس شركة صن رايز للمنتجعات السياحية والفنادق (SUNRISE) عام 2002، وبدأت فى التوسع حتى أصبحت تضم أكثر من 25 فندقًا على شواطئ البحر الأحمر آخرها منتجع (Meraki) ميراكى ومنتجع (WhiteHills) وايت هلز فى شرم الشيخ، وفندق (Tanoak) بمنتجع أزها العين السخنة.

وأشارت الى جهود رجل الأعمال حسام الشاعر فى افتتاح الفنادق والمنتجعات فى أفضل بقاع مصر وتقديم الخدمات المختلفه والمميزة وغير المألوفة منها الفنادق العائمة التى ترسو فى الأقصر وأسوان.

واتجه رجل الأعمال حسام الشاعر إلى عمليات توسع كبرى من خلال افتتاح منتجع (Kwanza) كوانزا ريزورت فى مدينة زنجيبار بتنزانيا وهو أول فندق لمجموعة «صن رايز» خارج مصر ليثبت أنه واحد من أفخم الفنادق ذات الخدمة الرفيعة فى وقت قياسى على أن تكون منتجع (Kwanza) كوانزا ريزورت بداية التوسعات الخارجية، لا سيما وأن الشاعر نوه إلى افتتاحات جديدة فى اليونان فى القريب العاجل.

أما فى مجال العقارات، فكانت سنة ٢٠١٥ ذات الحظ الأكبر فى إنشاء شركة «مدار» وهو المطور لمنتجعى «أزها السخنة» فى مدينة العين السخنة و«أزها نورث» فى رأس الحكمة بالساحل الشمالي. وأخذ «الشاعر» فى افتتاح منتجعات وفنادق جديدة منها ما يوفر العطلة التى لا مثيل لها للعائلات والأصدقاء وأخرى تناسب الكبار فقط.