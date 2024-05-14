مسافرون للسياحة والفن تستحدث نمطًا سياحيًا جديدًا للترويج لمدينة سانت كاترين

دعا الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر والفن عضو جمعيتى مستثمرى جنوب سيناء ومرسى علم الى الترويج لمدينة سانت كاترين السياحية باستخدام نمط سياحى جديد وهو سياحةً التأمل.

وقال د. عاطف عبداللطيف إن سانت كاترين بها العديد من الأنماط السياحية المختلفة مثل سياحة سباقات الهجن والسياحة الدينية وتسلق الجبال والسياحة الروحانية والاستشفائية ولكن تظل سياحة التأمل عنصرًا مهمًا فى الترويج للسياحة لسانت كاترين.

وأكد أن سياحة التأمل بمعناها الواسع تشمل أشياء كثيرة ومنها التأمل فى الطبيعة بصفتها محمية طبيعية والتأمل فى الجبال والوديان والحياة البرية والتأمل فى النجوم خاصة مع ارتفاع المدينة 1500 متر عن سطح البحر.

وأشار إلى أهمية الترويج للمدينة بالرسامين العالميين والفنانين لرسم لوحات فنية رائعة لا مثيل لها تباع بآلاف الدولارات وكتاب القصص والأفلام والروايات، ويمكن أن تكون ستديو مفتوحًا لتصوير الأفلام والمسلسلات العالمية، وكذلك علماء البيئة والفلك والحضارات.

وأكد د. عاطف عبداللطيف أن سانت كاترين تنافس فى إمكانياتها مدينة فينيسيا التى تستقطب كبار الفنانين والرسامين والمبدعين و المفكرين وهذا التصور يتطلب وضعه ضمن خطة مشروع التجلى الأعظم بالتنسيق مع وزارة السياحة ووزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة وجميع الجهات المعنية.

واقترح د. عاطف عبداللطيف إعداد خطة قوية من الآن للترويج لمشروع التجلى الأعظم ومدينة سانت كاترين بأنماطها السياحية المختلفة داخل البورصات السياحية العالمية المختلفة.

و أشار إلى أهمية عقد مؤتمر صحفى عالمى من أرض سانت كاترين للكشف عن ما تم تنفيذه بمشروع التجلى الأعظم والمعالم السياحية التى تتميز بها المدينة، ويعقب ذلك إعداد جولة سياحية للحضور لزيارة المدينة سواء الأودية أو دير سانت كاترين والوادى المقدس وغيرها.

ونوه إلى أهمية دعوة الرسامين العالميين والفنانين والمبدعين والمصورين والسياحيين والكتاب والسينمائيين لزيارة سانت كاترين وتنفيذ وإخراج أجمل اللوحات الفنية التى تنقل الحقيقة الموجودة من جمال وتفرد وطبيعة لا مثيل لها لسانت كاترين، من خلال رسوماتهم الرائعة، وكل هذا يخدم السياحة فى المدينة ويروج لها محليًا وعالميًا.

وأكد عاطف عبداللطيف أهمية سرعة افتتاح مطار سانت كاترين وتشغيل رحلات الطيران الخارجى والداخلى لأن جميع شركات السياحة ومنظمى الرحلات تنتظر افتتاح مطار سانت كاترين لتنظيم رحلات سياحية للمدينة، خاصة أن السياحة والطيران جناحان لطائر واحد لا بد من وجودهما معًا.