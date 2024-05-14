الداخلية تواصل حملاتها التموينية لضبط أسعار الخبز

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها حوالى 25 طن دقيق أبيض، بلدى مدعم.

وفى سياق آخر فقد نجحت الداخلية في ضبط شخص بأسيوط لمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح، بتزوير المحررات الرسمية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بداخل مسكنه على (الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير – عدد من المستندات المزورة والمنسوب صدورها لجهات حكومية)، وإعترف بإرتكابه عمليات التزوير وحيازته للمضبوطات بقصد التربح المادى.

كما واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة – المنوفية- دمياط – الإسماعيلية - الشرقية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط(عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – بندقية آلية – طبنجة – 3 خزينة وعدد من الطلقات – 4 قطع سلاح أبيض.

وأسفرت الجهود عن ضبط عاطل" له معلومات جنائية"، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش، وضبط عاطل، بدائرة مركز شرطة الصف وبحوزته (2,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقة – سلاح أبيض، وضبطعاطلان "لهما معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة قويسنا حال إستقلالهما دراجة نارية " بدون لوحات معدنية" ملك أحدهما، وبحوزتهما (1,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدرى "الهيروين، الآيس" - فرد محلى وعدد من الطلقات – ميزان حساس، وضبط عاطل "له معلومات جنائية" وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – بندقية آلية - طبنجة – 3 خزينة - عدد من الطلقات النارية – 4 قطع سلاح أبيض، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2٫2 مليون جنيه تقريباً.