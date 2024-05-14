قطع المياه عن مناطق شبرا الخيمة وبهتيم لمدة ٦ ساعات.. التفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، إيقاف محطة مياه شبرا الخيمة عن العمل وقطع المياه عن جميع مناطق (شبرا الخيمة – بهتيم)، وذلك نظرا لقيام شركة الصرف الصحى باستكمال أعمال الصيانة الطارئة.

وقالت شركة المياه، إن انقطاع المياه سيكون اعتبارا من الساعة الثانية عشر مساء اليوم الثلاثاء الموافق 14-5-2024 وحتى الساعة السادسة صباح غدا الاربعاء الموافق 15-5-2024 ولمدة 6 ساعات.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وقامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة.

وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.