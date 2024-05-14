الثلاثاء 14 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

قطع المياه عن مناطق شبرا الخيمة وبهتيم لمدة ٦ ساعات.. التفاصيل

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، إيقاف محطة مياه شبرا الخيمة عن العمل وقطع المياه عن جميع مناطق (شبرا الخيمة – بهتيم)، وذلك نظرا لقيام شركة الصرف الصحى باستكمال أعمال الصيانة الطارئة.     
وقالت شركة المياه، إن انقطاع المياه سيكون اعتبارا من الساعة الثانية عشر مساء اليوم الثلاثاء الموافق 14-5-2024 وحتى الساعة السادسة صباح غدا الاربعاء الموافق 15-5-2024 ولمدة 6 ساعات.     
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
وقامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة.
وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب  على رقم  01206665125.

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