تدريب بجامعة جنوب الوادي حول صيانة الأجهزة العلمية

نظم مركز التطوير الوظيفي، بجامعة جنوب الوادي، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية عن صيانة الأجهزة العلمية، حاضر فيها اللواء مهندس محمد الجندي خبير صيانة الأجهزة العلمية.

ورحب الدكتور محمد عمران مدير مركز التطوير الوظيفي، باللواء محمد الجندي ووجه له الشكر لمشاركته الفعالة بالبرامج التدريبية بجامعة جنوب الوادي وأوصي ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من هذا البرنامج التدريبي الهام.

وقدم اللواء محمد الجندي شرحا للأجهزة العلمية البسيطة والمتوسطة والكبيرة وتاريخ الأجهزة وتطورها كما تضمن البرنامج التدريبي شرح لمهام فني الصيانة والتعريف بالمصلحات العلمية الفنية وانواع الاجهزة العلمية والطبية.

شهد فعاليات البرنامج التدريبي الدكتور حسن يونس مدير وحدة الأجهزة العلمية بالجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين من مختلف كليات الجامعة.

ويقام التدريب في إطار البرامج التدريبية لتنمية مهارات منسوبي جامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة.

مسابقة رالي مصر

في سياق أخر، وجه الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي و الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس مجلس إدارة مركز اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين بجامعة جنوب الوادى التهنئة للفريقين المتأهلين للمرحلة النهائية على مستوى الجامعات لمسابقة رالى مصر لريادة الاعمال 2024.

قال الدكتور هانى احمد عطاالله أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة جنوب الوادى ومدير مركز اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين بالجامعة ومنسق التواصل بين الجامعة و مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

إنه تم تصعيد فريقين الى المرحلة النهائية بعد عدة منافسات على مستوى الجامعة وهما فريق Flourish و فريق Inte designer للمنافسة والمشاركة فى الحدث النهائى فى شهر يوليو 2024 على جائزة مركز أول وقدرها 140 ألف جنيه، وجوائز مالية وتقديرية أخرى معلنة على موقع مركز ريادة الاعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجي.

سياسية القبول ببرامج الجامعة الأهلية

وفي سياق متصل، ناقش رئيس جامعة جنوب الوادي سياسات القبول والجداول الدراسية مع مديري البرامج والمعنيين بجامعة جنوب الوادي الأهلية وهى الخاصة بسياسة القبول العام المقبل لكل برنامج سياسة قبول منفصلة.

وناقش رئيس الجامعة مع منسقى البرامج الجديده وهى كلية الألسن برنامج ( اللغة الانجليزية واللغة الفرنسية ) وبرنامج العلوم الادارية للاستعداد لفتح هذه البرامج خلال هذا العام وتم مناقشة الامكانيات وتحديد الاعداد ورسوم هذه البرامج وسياسة القبول والتحويلات.

وقرر رئيس الجامعة تشكيل لجنة التنسيق والقبول لبرامج جامعة جنوب الوادي الاهلية.