رئيس جامعة عين شمس يشهد توزيع جوائز المسابقة الدولية لجسر اللغة الصينية

شهد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، حفل ختام وتوزيع الجوائز على الطلاب المصريين الفائزين في المسابقة الدولية النهائية لجسر اللغة الصينية على مستوى الجامعات بجمهورية مصر العربية في دورتها الثالثة والعشرين للعام ٢٠٢٤ والمنعقدة بجمهورية مصر العربية.

وحضر الاحتفالية السفير لياو ليتشيانغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية ومندوب جمهورية الصين الشعبية لدى جامعة الدول العربية والمستشار التعليمى لو تشون شنغ، والدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن والدكتور ناصر عبد العال مدير معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس ووكيل كلية الألسن، والدكتورة مرفت على رئيس قسم اللغة الصينية وعددا من الأساتذة والطلاب.

جامعة عين شمس تحرص على تدريس اللغة الصينية

وأكد رئيس جامعة عين شمس أن اللغة الصينية تعد واحدة من اللغات العريقة على مستوى العالم التي تتمتع بتاريخ عريق وثقافة مشرقة تمتد لآلاف السنين وهي اليوم واحدة من اللغات الأكثر انتشارا بالعالم يتحدث بها قرابة المليارين نسمة ، كما أنها واحدة من اللغات الست المعتمدة بالأمم المتحدة.

وأضاف نحن في جامعة عين شمس حرصين على تدريس اللغة الصينية وآدابها منذ خمسينيات القرن الماضي من خلال قسم اللغة الصينية بكلية الألسن العريقة ومنذ تأسيس معهد كونفوشيوس بالجامعة تضطلع جامعة عين شمس بمسئولية كبيرة في تدريس اللغة والثقافة الصينية وفتح آفاق التعاون مع الجامعات الصينية في كافة قطاعات العلوم الإنسانية والتكنولوجية والطبية.

وأكد رئيس جامعة عين شمس أن العلاقات المصرية الصينية قديمة بقدم اللغة الصينية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ ، تشهد عليها التبادلات الثقافية والعلمية والتجارية عبر طريق الحرير القديم ، واليوم ومن خلال مشروع الحزام وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين شهدت العلاقات بين البلدين الصديقين طفرة هائلة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتعليمية .

وأضاف رئيس جامعة عين شمس أنه يصادف هذا العام وهذا الشهر احتفال الدول العربية و الصين بالذكرى العشرين لتأسيس منتدى التعاون العربي الصيني ، كما يصادف هذا العام أيضا احتفال مصر والصين بالذكرى العاشرة لتأسيس العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين والتي باتت تمثل السنوات العشر الذهبية في تاريخ العلاقات بين الدولتين الصديقين ، وقدم رئيس الجامعة التهنئة للشعبين العربي والصيني والشعبين المصري والصيني على هاتين المناسبتين التاريخيتين متمنيا لهذه العلاقات الوطيدة المزيد من الرقي والازدهار وللشعبين الصديقين المزيد من الرفعة والتقدم .

وأشاد السفير الصيني بالدور الكبير لجامعة عين شمس ووجه الشكر للأستاذ الدكتور محمد ضياء على جهود سيادته وجامعة عين شمس في دعم التعاون التعليمي والعلمي مع الجامعات الصينية في مجال العلوم الطبية التكنولوجية واللغات والآداب.

وأوضح الدكتور ناصر عبد العال أنه قد تم تنظيم المسابقة التمهيدية الجسر اللغة الصينية في رحاب جامعة عين شمس بالنجاح التام في الثاني والعشرين من أبريل الماضي وتم تصعيد المتسابقين الفائزين إلى المسابقة النهائية التي نشهدها اليوم.