اقتراح سيناتور أمريكي بقصف غزة بالقنابل النووية يثير سخط العالم.. فيديو

عرضت قناة العربية، اليوم الثلاثاء، تقريرًا عن تصريحات السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام الذي يطالب فيها بلاده بمنح إسرائيل الدولة النووية السرية قنابل ذرية لإنهاء الحرب في غزة.



وأثار السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام عاصفة من الجدل والاستنكار في العالم، إذ صرح “قررنا إنهاء الحرب بقصف هيروشيما ناجازاكي بالأسلحة النووية، كان هذا هو القرار الصحيح، أعط إسرائيل القنابل التي تحتاجها لإنهاء الحرب التي لا تستطيع تحمل خسارتها”.

وتابع السيناتور الأمريكي المتعصب خلال لقاء تلفزيوني: "هل يمكنني أن أقول هذا لماذا؟ “لا بأس بالنسبة لأمريكا ألا تقوم بإسقاط قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناجازاكي لإنهاء تهديدهما الوجودي بالحرب، لماذا كان من المقبول بالنسبة لنا أن نفعل ذلك، اعتقدت أنه من المقبول أن تفعل إسرائيل كل ما عليها القيام به من أجل البقاء كدولة يهودية”.

عقلية الإبادة

وعلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على تصريحات السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، بشأن ضرب غزة بقنبلة نووية.

وقالت الحركة في بيان بقناتها الرسمية على تليجرام، "التصريحات الصادمة التي اقترح فيها السيناتور ليندسي غراهام، أن يقوم الاحتلال بضرب غزة بقنبلة نووية، تدلل على عمق السقوط الأخلاقي الذي وصل إليه".

وأدانت الحركة هذه الدعوات والمواقف، التي تأتي في سياق تقديم فروض الولاء للاحتلال الفاشي، والتي تجعل أصحابها شركاء في حرب الإبادة.



دعا نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إلى حماية المدنيين وعمال الإغاثة في غزة، معبرا عن القلق البالغ بشأن عدم توفر الحماية الكافية للمدنيين والعمليات الإنسانية، وشدد على ضرورة حماية المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم سواء انتقلوا من أماكنهم أو بقوا فيها.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أبدى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" حزنه البالغ لمصرع موظف في إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن وإصابة آخر عندما تم استهداف سيارة تابعة للأمم المتحدة، أثناء توجههما إلى المستشفى الأوروبي في رفح جنوب قطاع غزة.

وأدان الأمين العام في بيان منسوب للمتحدث باسمه، جميع الهجمات على أفراد الأمم المتحدة ودعا إلى إجراء تحقيق كامل، وقدم تعازيه لأسرة الموظف الذي لقي مصرعه.