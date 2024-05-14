جامعة حلوان تستقبل وفد الجامعة الأمريكية بالقاهرة

استضافت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل وفدًا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي وفتح آفاق جديدة للشراكة العلمية والثقافية.

استقبل الوفد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب نائب الرئيس للدراسات العليا، والدكتور محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية.

إدراج جامعة حلوان في المنح الطلابية المقدمة من الجامعة الأمريكية

وتناول اللقاء عددًا من المحاور الهامة، حيث تم التباحث حول إدراج جامعة حلوان ضمن الجامعات التي تلقى المنح الطلابية المقدمة من الجامعة الأمريكية، إضافةً إلى عرض أبرز برامج الساعات المعتمدة في مجالات نظم المعلومات والتمويل والسياحة.

كما تناول اللقاء آليات قبول الطلاب في برامج جامعة القاهرة وطرق اختيار الطلاب المتميزين والمتفوقين للاستفادة من المنح المقدمة ضمن برنامج "رواد وعلماء مصر"، فضلاً عن سبل رعاية هؤلاء الطلاب.

ويأتى ذلك فى إطار حرص جامعة حلوان على توطيد أواصر التعاون مع المؤسسات التعليمية العريقة على المستوى المحلي والدولي، وتطلع قيادات الجامعة لمزيد من الشراكات المثمرة التي تعزز جودة التعليم.

جامعة حلوان تنظم ندوة البصمة الكربونية

نظم مجمع الابداع والبحث العلمي بجامعة حلوان ندوة بعنوان: "البصمة الكربونية والتحقق منها" في إطار جهودها للتوعية بأهمية حماية البيئة والحد من آثار تغير المناخ.

وأقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف وتنظيم الدكتورة مايسة محمد نبيه مدير مجمع الابداع والبحث العلمي، وبحضور نيافة الأنبا الحبر الجليل ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين ومدينة 15 مايو ودير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة.

وأكد رئيس جامعة حلوان اهتمام الجامعة بالتوعية بالضرورة الحفاظ على البيئة وتحويل جامعة حلوان لجامعة صديقة للبيئة من خلال تدوير المخلفات وزراعة الأشجار المثمرة ، ويعكس تنظيم مثل هذه الفعاليات التزام جامعة حلوان بالمسؤولية الاجتماعية ودورها الفاعل في تعزيز الوعي البيئي وتحفيز الجهود المشتركة نحو بناء مجتمع أكثر استدامة وتوازناً بين الإنسان والبيئة.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أهمية عنوان الندوة حيث تعد البصمة الكربونية مقياسًا للانبعاثات الكربونية الناتجة عن الأنشطة الإنتاجية والاستهلاكية والخدمية وهي تساعدنا على تحديد مصادر هذه الانبعاثات وكمياتها، مما يمكننا من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليلها والحد من آثارها السلبية على البيئة، لذلك، يجب علينا جميعًا، أن نعمل على على وضع استراتيجيات وخطط عمل فعالة للحد منها وتعزيز الاستدامة البيئية.

