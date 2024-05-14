الجامعة الألمانية الدولية: نحرص على مواكبة أحدث البرامج التكنولوجية

أكد يوليوس جورج لوى، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية، حرص الجامعة على مواكبة أحدث البرامج التكنولوجية.

ونوه رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بإضافة البرامج الدراسية الجديدة التي تحتاجها مصر والعالم بالإضافة للتدريب في ألمانيا.

جاء ذلك خلال احتفالية الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة لتسليم منح التميز الأكاديمي لطلاب الجامعة المتفوقين بكلياتها.

ولفت رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية إلى أن الجامعة عملت على سرعة التطور في إنشاء برامج جديدة لتساير التطور الموجود في العاصمة.

وأوضح رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية أن تقديم الطلاب المتميزين بالجامعة ساعد على تميز وتطور المستوى الأكاديمي لها.

ونوه رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية باختبار البرامج الدراسية التي يحتاجها سوق العمل ما يمكّن الخريجين من العمل مباشرة بعد التخرج لأن تخصصاتهم دائما ما تكون مطلوبة.

وأشار رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية إلى إلزام الطلاب بالتدريب لمدة فصل دراسي كامل إجباريا، ما يساعد الشركات على معرفة مستوى الطلاب ويشجعهم على إدخالهم سوق العمل.

ونبه رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بحصوب 21 طالبا بالجامعة على منح للسفر إلى ألمانيا للحصول على الخبرة.

ولفت رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية إلى حصول هؤلاء الطلاب على مبلغ مالي يغطي تكاليف السفر والإقامة في ألمانيا طوال فترة المنحة.

وأكد رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية حرص الجامعة على التبادل ثقافي مع ألمانيا، موضحا أن هذه المنح ليست نهاية المطاف ولكن يجب أن تكون سبيل للتعلم الدائم وتنمية مهارات الطلاب.

ووجه رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية نصيحة للطلاب بأن يستعدوا للذكاء الاصطناعي والأوضاع الاقتصادية في العالم، قائلا: "تأكدوا دائما أن الجامعة ستساعدكم دائما".

وألمح رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية إلى أنه كان شاهدا على حجم الإنجاز الذي يجري بالعاصمة الإدارية منذ إنشائها لأنه شارك في وضع حجر الأساس للجامعة منذ عام 2019.

الجامعة الألمانية تتيح التعليم للمتفوقين وليس القادرين فقط

وأكد الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة والرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية، أن الهدف من إنشاء الجامعة الألمانية في مصر كان أن يكون التعليم متاح للمتفوق والنابغ وليس القادر فقط.

وأكد الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية، أن الجامعة تستهدف تقديم العلم الألماني المتقدم، وإحضار التميز العلمي الألماني إلى مصر .

